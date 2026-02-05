Πολυκοσμία στην πρωτοχρονιάτικη πίτα της παράταξης του δημάρχου Θανάση Μαμάκου

Σε γιορτινό κλίμα, παρουσία πολύ κόσμου, η “Λάρισα που μας αξίζει”, η παράταξη του δημάρχου Λαρισαίων έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στο Sherlock της οδού Παπακυριαζή.

Η τελετή έγινε παρουσία του μητροπολίτη Ιερώνυμου, ενώ παρέστησαν, βουλευτές, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και κυρίως απλοί ψηφοφοφόροι.

Στην ομιλία του ο δήμαρχος ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η Λάρισα αλλάζει, η πόλη βρίσκει την αυτοπεποίθησή της. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας, για την εμπιστοσύνη σας, για το πάθος σας! Όλοι μαζί συνεχίζουμε να γράφουμε τη νέα ιστορία της Λάρισας που μας αξίζει … δυνατά, καθαρά, ζωντανά!», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας, κ.Θανάσης Μαμάκος, στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στο κατάμεστο Sherlock.

«Η παρουσία σας σήμερα δεν είναι απλώς ένδειξη υποστήριξης.

Είναι απόδειξη ότι μοιραζόμαστε την ίδια πεποίθηση: ότι η Λάρισα μπορεί και πρέπει να αλλάξει -και αλλάζει! Γίνεται πιο όμορφη, πιο καθαρή, πιο λειτουργική, πιο ζωντανή, για όλους τους πολίτες της.

Το τελευταίο διάστημα, παρά τις δυσκολίες, έχουμε ήδη δείξει τη δύναμη αυτής της αλλαγής. Δεν είναι μικρή. Είναι σημαντική και πολυδιάστατη:

Θωρακίσαμε οικονομικά το δήμο σε μια δύσκολη περίοδο, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και την υψηλή ποιότητα για όλους τους πολίτες!

Ενισχύσαμε την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης και αποκαταστήσαμε τις περισσότερες ζημιές από τη θεομηνία «Daniel».

Διασφαλίσαμε την ένταξη σημαντικών έργων σε χρηματοδοτήσεις μέσω ΒΑΑ, ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων, και άλλων προγραμμάτων — έργα που ξεκινούν τώρα να παίρνουν σάρκα και οστά!

Δημιουργούμε μεγάλα γεγονότα που δίνουν ζωή, φως και υπεραξία στην πόλη μας!

15 παιδικές χαρές, νέες ή ανανεωμένες, έχουν ήδη παραδοθεί και άλλες 10 ετοιμάζονται με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση!

Η Λάρισα που μας αξίζει αλλάζει. Η καθημερινότητα των πολιτών βελτιώνεται.

