Πορεία κατά του σχολικού εκφοβισμού από μαθητές στο κέντρο της Λάρισας (φωτο)

Mαθητές δημοτικών σχολείων της Λάρισας πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής πορεία στο κέντρο της πόλης με μπαλόνια και συνθήματα κατά της βίας και του σχολικού εκφοβισμού.

Οι μαθητές από δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, συνοδεία εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων- συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Νομαρχίας και κατευθύνθηκαν διά μέσου των οδών Παπαναστασίου, Κύπρου και Ασκληπιού, στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου (Ταχυδρομείου), όπου παρουσιάστηκαν δρώμενα, τραγούδια, ποιήματα και εικαστικά έργα, με θέμα τη φιλία, τη συμφιλίωση και την εξάλειψη της βίας.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr