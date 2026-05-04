Ποσό 2,5 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στον βόρειο τομέα της Λάρισας

Το ποσό των 2.530.000 θα δαπανηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης όπου εντάχθηκε, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα το έργο για την συντήρηση των εθνικών οδών στον Βόρειο τομέα της Λάρισας.

Με την ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026-2030» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική ασφάλεια», η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θα βελτιωθεί η ασφάλεια τμημάτων του οδικού δικτύου και θα επιτευχθεί η μείωση της επικινδυνότητας.

Ουσιαστικά οι άξονες που αναμένεται να δημοπρατηθούν μετά την ένταξη της Πράξης στο πρόγραμμα είναι:

Ε.Ο. 3 ΛΑΡΙΣΑΣ – ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΜΕΣΩ ΜΕΛΟΥΝΑΣ) – ΚΟΖΑΝΗΣ

Ε.Ο. 13 ΜΙΚΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ –

Ε.Ο. 26 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Ε.Ο 1 ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θα πραγματοποιηθούν ειδικότερα: Εργασίες απαραίτητες για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς, λειτουργικού και βιώσιμου δικτύου που θα υποστηρίζει την καθημερινή ζωή των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών. Το αντικείμενο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: α) Καθαρισμό και μόρφωση τάφρων- συντήρηση του οδικού δικτύου β) Ενίσχυση πρανών. γ) Επεμβάσεις σε τεχνικά έργα και κατασκευή σωληνωτών. δ) Εξυγίανση – αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση προσβασιμότητας και ποιότητας κύλισης με κατασκευή και ενίσχυση – συμπλήρωση υφιστάμενης οδοστρωσίας. ε) Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων. στ) Εργασίες αποκατάστασης – βελτίωσης – συμπλήρωσης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και στηθαίων ασφαλείας με βάση τα χαρακτηριστικά των οδών.

Ο Δημήτρης Κουρέτας

«Οι σύγχρονοι και ασφαλείς δρόμοι είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας προς τους πολίτες, αυξάνουμε για μία ακόμη φορά τα απαραίτητα κονδύλια και προχωράμε με σχεδιασμό και μεθοδικότητα, στη χρηματοδότηση και υλοποίηση όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων που στηρίζουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.