Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις – Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια – μετρητές

Mία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις ρευματοκλοπής είναι αυτή που εξιχνίασε χθες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της ΕΛ.ΑΣ. Κι αυτό, όπως σημειώνει η Καθημερινή (Γιάννης Σουλιώτης) διότι στο επίκεντρο αυτής, ως επωφελούμενοι από την απάτη εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι κοινότητες Ρομά, αλλά ισχυροί επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες δημοφιλών επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε χθες το πρωί από την υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Ταυτόχρονες έρευνες έγιναν στην Αττική, καθώς και σε αρκετές ακόμη περιοχές σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, και Πελοπόννησο.

Συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρεται να είναι τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 105 άτομα. Η ζημία που υπέστη ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) υπολογίζεται στα 9 εκατ. ευρώ.

Oι τρεις συλληφθέντες δεν παρενέβαιναν στις κολόνες μέσης και υψηλής τάσης κλέβοντας ρεύμα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες υποθέσεις ρευματοκλοπής που φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Αντ’ αυτού, είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια – μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ, κλέβοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ρεύμα από το δίκτυο. Στη συνέχεια πουλούσαν αυτή την υπηρεσία σε οικιακούς χρήστες, δηλαδή σπίτια αλλά και επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι έπαιρναν ρεύμα από τα μέλη του κυκλώματος, καταβάλλοντάς τους ως αμοιβή ένα προσυμφωνημένο ποσό που προέκυπτε ως ποσοστό επί της κατανάλωσης. Η αρχιτεκτονική της απάτης παραπέμπει κατά κάποιον τρόπο στα κυκλώματα που παραβιάζουν με τη χρήση τεχνολογίας τους αποκωδικοποιητές της συνδρομητικής τηλεόρασης και εν συνεχεία πωλούν τις παράνομες υπηρεσίες τους σε ενδιαφερομένους ανά την Ελλάδα.

Στην προκειμένη περίπτωση έχουν καταγραφεί πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στους 105 «πελάτες» του κυκλώματος των απατεώνων είναι εκτός από ιδιώτες, ισχυροί και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι επιχειρηματίες, όπως για παράδειγμα ο ιδιοκτήτης ενός δημοφιλούς εστιατορίου στην περιοχή της Βουλιαγμένης και ενός καφέ – εστιατορίου στην περιοχή της Βούλας.

Επιπλέον, στον κατάλογο των επιχειρηματιών που έκαναν χρήση των υπηρεσιών των τριών επιτηδείων συγκαταλέγονται ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και καταστήματα γνωστής αλυσίδας fast food. Για τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν τα ψηφιακά ρολόγια του ΔΕΔΔΗΕ ενημερώθηκε η αυστραλιανή εταιρεία που κατέχει το 49% του διαχειριστή, με τους υπευθύνους αυτής να εκφράζουν –κατά πληροφορίες– την έκπληξή τους για τα χαρακτηριστικά της απάτης.

Οι πράξεις ρευματοκλοπής, που συνιστούν και ποινικό αδίκημα, επιβαρύνουν σε ετήσια βάση την αγορά ενέργειας και τους συνεπείς καταναλωτές με ποσό που υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ. Πρακτικά, η ρευματοκλοπή επαυξάνει κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, κατά μέσον όρο περίπου 60 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ. Το φαινόμενο έχει λάβει εδώ και πολλά χρόνια διαστάσεις γενικευμένης διαφθοράς. Οργανωμένες ομάδες ιδιωτών ηλεκτρολόγων παρέχουν «τεχνογνωσία» ρευματοκλοπής έναντι αμοιβής, που ξεκινάει από 200 ευρώ και ανεβαίνει ανάλογα με την κατανάλωση.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Καθημερινής, Γιάννης Σουλιώτης)