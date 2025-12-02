Που θα πάμε, τι θα δούμε, στη Χριστουγεννιάτικη Λάρισα τις ημέρες των εορτών

Επιλογές για κάθε γούστο περιλαμβάνει το πρόγραμμα των εορτών που ετοίμασε ο Δήμος Λαρισαίων. Ψυχαγωγία, τέχνες, φιλανθρωπία… Έχει για όλους.

Δείτε το πρόγραμμα όλων των ημερών

Τρίτη 2.12

Έναρξη για το Χριστουγεννιάτικο Bazaar Βιβλίου «Χάρισε Τέχνη φέτος τα Χριστούγεννα!» – Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα

19.30 – Στο πωλητήριο της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ και στον Μύλο του Παππά

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδία Μουσικού Συλλόγου Λάρισας, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας Junior

20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Σάββατο 6.12

Η κυρά Διατροφή και τα Χριστούγεννα – Μουσικό παραμύθι

11.30 πμ – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

75 Χρόνια In Tempo – Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λαρισαίων

20.00 – Αίθουσα εκδηλώσεων ΔΩΛ

Κυριακή 7.12

Τα Χριστούγεννα της Σοφίας και του Νικόλα – Μουσική παράσταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Η Μουσική ως Τέχνη» για παιδιά, βασισμένη στο μουσικό έργο Children’s Album του Π.Ι.Τσαϊκόφσκι και το ομώνυμο παραμύθι της Ολυμπίας Τσαγιάννη

11.00 & 12.30 (2 παραστάσεις) – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Τρίτη 9.12

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Ορχηστρών Σπουδαστών ΔΩΛ “Μανόλης Καλομοίρης”, “Δημήτρης Μητρόπουλος” & “ΣΟΛ Junior”

19.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Τετάρτη 10.12

Συναυλία Χορωδίας “Το Βυζαντινό & Δημοτικό Εργαστήρι Λάρισας”

Φεστιβάλ Χορωδιών Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

19.00 Αίθουσα Εκδηλώσεων – ΔΩΛ

Πέμπτη 11.12

Ο Καραγκιόζης Μαέστρος – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής ΔΩΛ

19.00 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

“Το πολικό εξπρές” – Χριστουγεννιάτικη Θεατρική Παράσταση ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

19.00 – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Παρασκευή 12.12

Thessaly Choir Festival – Workshops με το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο InDonnation – Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027

20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Σάββατο 13.12

“Χριστούγεννα χωρίς εξαρτήσεις” – Εκδήλωση – μουσική παράσταση Δ/νσης Β’θμιας Εκπαίδευσης & Δ/νσης Παιδείας Δήμου Λαρισαίων

19.00 – Κεντρική Πλατεία

Εκδήλωση Μουσείου Σιτηρών & Αλεύρων: «Οι τροφές του Δωδεκαημέρου. Συμβολισμοί και τελετουργία, μνήμη και πολιτισμική κληρονομιά» – Ομιλία Ευάγγελου Καραμανέ, Δ/ντή Κέντρου Ερευνών Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών

19.00 – Αμφιθέατρο Μύλου του Παππά

“Τραπέζι γεμάτο μνήμες” – Εγκαίνια περιοδικής μίνι έκθεσης, με τη συμμετοχή της Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής ΔΩΛ

20.00 – Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων

Thessaly Choir Festival – Workshops με το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο InDonnation – Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027

20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Κυριακή 14.12

“Φτιάχνοντας το δικό μου χριστόψωμο” – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γονείς και παιδιά, σε συνεργασία με τη Συντεχνία Αρτοποιών Νομού Λάρισας (Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)

11.30 – Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων

Thessaly Choir Festival – Workshops με το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο InDonnation – Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027

11.30 Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

“Κάλαντα από όλη την Ελλάδα” – Με το Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Μελωδία

12.00 – Πεζόδρομος Κούμα & Ρούζβελτ

Τρίτη 16.12

“Χριστουγεννιάτικα Μελωδήματα” – Μουσική Εκδήλωση Χορωδίας “Θεσσαλοί Μελωδοί”

18.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Τετάρτη 17.12

“Τα Χριστούγεννα της Σοφίας και του Νικόλα” – Μουσική παράσταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Η Μουσική ως Τέχνη» για παιδιά, βασισμένη στο μουσικό έργο Children’s Album του Π. Ι. Τσαϊκόφσκι και το ομώνυμο παραμύθι της Ολυμπίας Τσαγιάννη

10.00 & 11.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Χριστουγεννιάτικη Μουσική Παράσταση για παιδιά – Με τον Σύλλογο Μουσικής και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης Λάρισας

18.00 – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Εορταστική Συναυλία ντουέτου Κ. Πάλλη & Γ. Αστρίτη

19.30 – Πεζόδρομος Κούμα & Ασκληπιού

Πέμπτη 18.12

“Τα Χριστούγεννα της Σοφίας και του Νικόλα” – Μουσική παράσταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Η Μουσική ως Τέχνη» για παιδιά, βασισμένη στο μουσικό έργο Children’s Album του Π. Ι. Τσαϊκόφσκι και το ομώνυμο παραμύθι της Ολυμπίας Τσαγιάννη

10.00 & 11.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Παρασκευή 19.12

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μαθητών Λεσχών Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων

17.30 – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Σάββατο 20.12

“Χριστουγεννιάτικος Περιοδεύων ΚομιξοΘίασος” – σε συνεργασία με το Project Ιππόκαμπος

11.00 – Κεντρική Πλατεία

Παιδικό Χοροθέατρο MOS Χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Ο Πι και ο Φι»

17.30 – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Εορταστική Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας

20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Πρεμιέρα Θεσσαλικού Θεάτρου με το έργο “Ο Μισάνθρωπος” του Μολιέρου

Θέατρο “Κώστας Τσιάνος” (Μύλος του Παππά)

Κυριακή 21.12

“Χριστουγεννιάτικος Περιοδεύων ΚομιξοΘίασος” – σε συνεργασία με το Project Ιππόκαμπος

11.00 – Κεντρική Πλατεία

“Φτιάχνοντας το δικό μου χριστόψωμο” – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γιαγιάδες, παππούδες και εγγόνια, σε συνεργασία με τη Συντεχνία Αρτοποιών Νομού Λάρισας (Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)

11.30 – Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων

Event στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας με τη Φιλαρμονική Δήμου Λαρισαίων

12.00 – Στην οδό Κούμα, Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας

“Η Καλώ, η Μπάμπω και ο Καλικάντζαρος Πρασίδας” – Πρεμιέρα Κουκλοθεατρικής Παράστασης από τον Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα

12.00 & 18.00 – Μύλος του Παππά

Εορταστική Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας

20:30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Δευτέρα 22.12

«Παραδοσιακές μελωδίες και βήματα αγάπης περιμένοντας τα Χριστούγεννα» – Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Εκδήλωση από τη Δ/νση Β’θμιας Εκπαίδευσης, τον Δήμο Λαρισαίων & το ΕΑΚ Λάρισας

11:00 Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης

“A Ceremony of Carols” – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Παιδικής Χορωδίας & Συνόλου Καθηγητών ΔΩΛ

20:30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Τρίτη 23.12

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μαθητών Λεσχών Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων τμήματα κιθάρας-αρμόνιου

19:00 – Τμήμα Παιδικής Βιβλιοθήκης (3ος όροφος – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο)

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Flashback Group

19:00 – Πεζόδρομος Παπακυριαζή & Μ. Αλεξάνδρου

Τετάρτη 24.12

Κάλαντα από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων

Από το πρωί, στους δρόμους της πόλης

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας Μουσικού Συλλόγου Λάρισας με τη Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας Junior

Drone Show – Φαντασμαγορικό υπερθέαμα στον ουρανό της πόλης

19.30 – Κεντρική Πλατεία

Σάββατο 27.12

“Αναμνηστικές εορταστικές φωτογραφίες” – Λειτουργία Photo Booth

12.00 – Κεντρική Πλατεία

Κυριακή 28.12

Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λαρισαίων

“Αναμνηστικές εορταστικές φωτογραφίες” – Λειτουργία Photo Booth

12.00 – Κεντρική Πλατεία

Δευτέρα 29.12

“Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες” – Εορταστική Συναυλία Συνόλου Πνευστών

13.00 Στοά Δημάρχου Αστεριάδη (Κούμα & Παναγούλη)

“Να τα πούμε;” Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας ΔΩΛ

20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Τρίτη 30.12

Κάλαντα από τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσικής

12.30 – Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Εορταστική Συναυλία Μουσικού Σχήματος “Ανέλιξη”

13.00 – Φρίξου & Δευκαλίωνος

Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση του Δήμου Λαρισαίων

Στο κέντρο της πόλης (από το απόγευμα)

Τετάρτη 31.12

Κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων

Από το πρωί, στο κέντρο της πόλης

Μεγάλη συναυλία με τον Δώρο Δημοσθένους – Υποδοχή Νέου Έτους

23:00 – Κεντρική Πλατεία

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ σε Κεντρική και πλατεία Ταχυδρομείου

Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Κεντρική πλατεία (πρωί – απόγευμα)

Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Ταχυδρομείου (πρωί-απόγευμα), με παγοδρόμιο, καρουζέλ και τρενάκι (για μικρά παιδιά)

Από τις 7 Δεκεμβρίου ως και τις 7 Ιανουαρίου

Σπίτι του Άη Βασίλη

Santa Truck – Περιοδείες στις γειτονιές και συνοικίες της Λάρισας

Περιοδείες με ξωτικά και Άη Βασίλη

Από τις 21 Δεκεμβρίου ως και τις 7 Ιανουαρίου

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Ευχές, δεντροστολίσματα και η γιορτή αρχίζει… Χριστούγεννα μυρίζει!» – Γνωριμία με τα έθιμα και την ελληνική χριστουγεννιάτικη παράδοση

Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας – Γιώργος και Λένα Γουργιώτη σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Ελασσόνας–Κισσάβου–Μαυροβουνίου θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες, με θεματική τον εθιμικό κύκλο των Χριστουγέννων.

Οι δράσεις έχουν τίτλο «Ευχές, δεντροστολίσματα και η γιορτή αρχίζει… Χριστούγεννα μυρίζει!»

Διάρκεια:

15/12/2025 – 19/12/2026 (10:00 πμ –12:30 μμ, κατόπιν προσυνεννόησης με το Μουσείο)

Λίγα λόγια:

Στόχος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα έθιμα του Δωδεκαημέρου, όπως αυτά καταγράφονται στην τοπική και ευρύτερη ελληνική παράδοση, και στη συνέχεια να τα προσεγγίσουν βιωματικά μέσα από δημιουργική κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών με φυσικά υλικά.

Δομή Προγράμματος:

Παρουσίαση των εθίμων του Δωδεκαημέρου στα παιδιά, με έμφαση στα χριστουγεννιάτικα δρώμενα της παράδοσης. Βιωματική δημιουργία, όπου οι μαθητές θα κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικα στολίδια αξιοποιώντας φυσικά υλικά, ως συνέχεια των γνώσεων που απέκτησαν.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ & ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ

«Χάρισε Τέχνη φέτος τα Χριστούγεννα!» – Bazaar βιβλίων τέχνης

Σε μια συνεργασία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

Διάρκεια:

2/12/2025 – 7/01/2026

Χώροι διεξαγωγής:

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα

Μύλος του Παππά

Λίγα λόγια:

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων θα συνδιοργανώσουν ένα ολιγοήμερο Χριστουγεννιάτικο Bazaar Βιβλίου με τίτλο «Χάρισε Τέχνη φέτος τα Χριστούγεννα!» με κεντρικό άξονα τη διάθεση των εκδόσεων και παζλ της Πινακοθήκης σε ειδική, εορταστική τιμή στο πωλητήριο της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ και στον Μύλο του Παππά.

Τα βιβλία και τα παζλ που ήδη πωλούνται στο πωλητήριο θα διατίθενται με έκπτωση από 30 έως 50%, και οι παλαιότερες – πλην ιστορικές πλέον – εκδόσεις της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ θα πωλούνται 3 ευρώ. Τα βιβλία θα προσφέρονται μέσα σε υφασμάτινες τσάντες με τον λογότυπο της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η δημιουργία μιας προσιτής ευκαιρίας για ποιοτικά χριστουγεννιάτικα δώρα. Επιπλέον, η προβολή των εκδόσεων της Δημοτικής Πινακοθήκης στο ευρύ κοινό θα έχει επιπλέον ως αποτέλεσμα την ανακύκλωση πόρων προς την αγορά ενός έργου τέχνης που θα υποδείξει η Καλλιτεχνική Επιτροπή.