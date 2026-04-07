“Πράσινο φως” από το ΥΠΕΣ για 26 προσλήψεις σε δήμους της Λάρισας

Νέες (πέντε συνολικά) αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που υπογράφει η αρμόδια υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη, δίνουν το «πράσινο φως» για 1.574 προσλήψεις σε Δήμους.

Αφορούν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες.

Η πλειονότητα των προσλήψεων αφορά υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως είναι η καθαριότητα, ο φωτισμός και η ύδρευση, ενώ ένα σημαντικό μέρος καλύπτει ανάγκες σε υπηρεσίες που λειτουργούν με την καταβολή αντιτίμου από τους πολίτες.

Σύμφωνα με την κατανομή στους δήμους της Λάρισας εγκρίθηκε η πρόσληψη 26 συνολικά ατόμων.

Δήμος Ελασσόνας 3 θέσεις

Δήμος Τεμπών 12 θέσεις

ΔΕΥΑ Τεμπών 5 θέσεις

Δήμος Φαρσάλων 6 θέσεις

Τάσος Πλέντζας – kosmoslarissa.gr