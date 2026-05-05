«Πράσινο φως» για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 2.182 ανέργων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι μια από τις βασικές αρχές του πλαισίου λειτουργίας της είναι ο κοινωνικός της χαρακτήρας, η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας προχωρά στην υλοποίηση ειδικού προγράμματος απασχόλησης 2.182 ανέργων στους Δήμους και στην Περιφέρεια.

Το πρόγραμμα ύψους 19,2 εκατ. ευρώ, πήρε ήδη το «πράσινο φως» και πλέον με ιδιαίτερη ικανοποίηση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι έτοιμη να συμβάλει στο μέτρο του δυνατού στην ανακούφιση ειδικά των πληγέντων συμπολιτών μας από την κακοκαιρία Daniel που είχε κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Το εν λόγω πρόγραμμα απασχόλησης, είναι αποτέλεσμα συστηματικής, μεθοδικής και τεκμηριωμένης δουλειάς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία μετά τις καταστροφές του Daniel προχώρησε στη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης των πληγεισών περιοχών, με καταγραφή αναγκών, ιεράρχηση παρεμβάσεων και συγκεκριμένη πρόταση για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Κεντρική ιδέα του σχεδίου, το οποίο βρήκε ουσιαστική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσε η πρόταση για την απασχόληση 2.182 ανέργων, διάρκειας οκτώ μηνών, σε δράσεις αποκατάστασης δημόσιων υποδομών, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών και κοινωνική φροντίδα.

Η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας εκφράζει θερμές ευχαριστίες αφενός προς τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος αγκάλιασε την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας την αρτιότητά της και συνέβαλε καθοριστικά στην ένταξη του προγράμματος στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027» και αφετέρου, προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, για τη συνεργασία και την σημαντική υποστήριξη στην προώθηση μιας δράσης που συνδέεται άμεσα με την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την επανεκκίνηση των πληγεισών περιοχών.