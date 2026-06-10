“Πράσινο φως” για 796 προσλήψεις από το ΥΠΕΣ – Στον Δήμο Λαρισαίων θα καλυφθούν 67 θέσεις

Δόθηκε το «πράσινο φως» για εκατοντάδες προσλήψεις σε δήμους της χώρας, σύμφωνα με την σχετική έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών.

Η απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή της υφυπουργού Εσωτερικών, Βιβής Χαραλαμπογιάννη, προβλέπει την πρόσληψη 796 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8, 9 ή 11 μήνες) σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τους προϋπολογισμούς των ίδιων των φορέων, καθώς αυτή θα καλύπτεται από την είσπραξη του αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στον Δήμο Λαρισαίων, σύμφωνα με την κατανομή, θα καλυφθούν 67 συνολικά θέσεις, στον Δήμο Αγιάς 6 και στον Δήμο Φαρσάλων 1 θέση.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr