Πρακτορεία ΕΛΤΑ σε μίνι μάρκετ και καφετέριες στην περιφέρεια

Από σχέδιο κλεισίματος σε σχέδιο μετασχηματισμού εξελίχθηκε πλέον το πλάνο που διαχειρίζεται σήμερα η μεταβατική διοίκηση των ΕΛΤΑ, υπό την εποπτεία του Υπερταμείου, για το μέλλον των 158 ταχυδρομείων στην περιφέρεια, κάποια εκ των οποίων και στη Θεσσαλία. Πρόκειται για τα καταστήματα που, μόλις πριν από περίπου δύο μήνες, βρίσκονταν στη λίστα των συνολικά 204, των οποίων η λειτουργία σχεδιαζόταν να ανασταλεί οριστικά.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Ματίνα Χαρκοφτάκη) στον πυρήνα της λύσης βρίσκεται το δοκιμασμένο μοντέλο των λεγόμενων πρακτορείων ή αλλιώς το shop-in-shop, με ορισμένους αστερίσκους. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη χθεσινή ενημέρωση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τα ΕΛΤΑ.

Στην πράξη, για τα 113 από τα 158 σημεία αναζητούνται τοπικά καταστήματα, όπως για παράδειγμα μίνι μάρκετ, καφετέριες ή βιβλιοπωλεία, που θα μπορούσαν να φιλοξενούν και υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, τοποθετώντας σχετική σήμανση μέσα στον χώρο. Το μοντέλο αυτό λειτουργεί ήδη σε ορισμένες περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να αποκτούν ένα πρόσθετο εισόδημα, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να εξυπηρετούνται κοντά στο σπίτι τους. Τα ταχυδρομικά πρακτορεία, ωστόσο, προσφέρουν περιορισμένο εύρος υπηρεσιών: δεν παρέχουν εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και περιορίζονται κυρίως σε πληρωμές λογαριασμών και στην καταβολή συντάξεων. «Μόνο εάν υπάρχει κοντινό τραπεζικό ίδρυμα ή ATM και μόνο εφόσον βρεθεί πράκτορας θα προχωρήσει η αναδιοργάνωση», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο πρώτος αστερίσκος αφορά 17 καταστήματα ΕΛΤΑ, για τα οποία αποφασίστηκε να εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών στις περιοχές που εντοπίζονται.

Ο δεύτερος αστερίσκος αφορά τα υπόλοιπα 28, τα οποία τελικά θα κατεβάσουν διά παντός ρολά, καθώς σε απόσταση 100200 μέτρων λειτουργεί κάποιο κατάστημα ΕΛΤΑ Courier.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται ο στρατηγικός σχεδιασμός της πολύπαθης δημόσιας εταιρείας, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Στόχος, όπως ανέφερε ο μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Μάριος Καλογεράς-τέμπος, είναι η έξοδος από την κρίση μέσα από την αξιοποίηση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας που διαθέτει ο οργανισμός.

Στα άμεσα αξιοποιήσιμα ακίνητα περιλαμβάνεται το κτίριο στην Καισαριανή, με εκτιμώμενη εμπορική αξία έξι εκατ. ευρώ, για το οποίο έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον τόσο από την Premia, με στόχο τη μετατροπή του σε φοιτητικές εστίες, όσο και από μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη σχεδιαζόμενη συνεργασία με την Alpha Bank για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του δικτύου 150 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Προς το παρόν, ωστόσο, η υλοποίηση της συμφωνίας έχει «παγώσει», καθώς προηγείται η οριστικοποίηση του συνολικού σχεδίου αναδιάρθρωσης και στη συνέχεια θα εξεταστεί ο τρόπος εφαρμογής της. Ηδη, πάντως, σε πιλοτικό στάδιο, στα ταχυδρομεία της Αλιάρτου και της Μεσσήνης έχει εγκατασταθεί προσωπικό της Alpha Bank, παρέχοντας βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Πρόκειται για σημεία που επέλεξε η ίδια η τράπεζα, προκειμένου να αξιολογήσει την ανταπόκριση του κοινού στο εγχείρημα.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από την Καθημερινή)

foto shuterstock