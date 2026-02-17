Πρεμιέρα για το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας – τι αλλάζει σε εκπαίδευση και διαβίωση

Η σειρά του Φεβρουαρίου θα είναι η πρώτη που θα καταταγεί με τα νέα δεδομένα που φέρνουν οι παρεμβάσεις του υπουργείου Εθνικής Αμυνας στη θητεία, σημειώνει το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη στην Καθημερινή.

Περίπου 10.000 οπλίτες θα περάσουν τις πύλες των κέντρων εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων σε Θήβα, Αυλώνα, Μεσολόγγι, Καλαμάτα και Σπάρτη και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, το σύνολο των προσκληθέντων θα καταταγεί στον Στρατό Ξηράς.

Ουσιαστικά, «καταργείται» η εκπαίδευση στα κέντρα της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ «αλλάζουν όλα από την πρώτη κιόλας μέρα», επισημαίνει η εφημερίδα. Διάρκεια εκπαίδευσης, αντικείμενα και διαβίωση προσαρμόζονται στις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις και εναρμονίζονται με τα πρότυπα των συμμαχικών χωρών.

Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι η μείωση των ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών) από έξι σε τέσσερις ετησίως τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε κάθε σειρά θα κατατάσσονται περισσότεροι οπλίτες, οι οποίοι θα εκπαιδεύονται στον Στρατό Ξηράς και στη συνέχεια θα μετατίθενται στις μονάδες τους. Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων ή Σημεία Υποδοχής Νεοσυλλέκτων θα διαθέτει πλέον μόνο ο Στρατός Ξηράς. Με την αλλαγή αυτή, η ηγεσία θέλει το σύνολο των νεοσυλλέκτων να εκπαιδεύεται σε όλα τα αντικείμενα, να εξοικειωθεί με τον οπλισμό και να αποκτήσει την ιδιότητα του μαχητή πριν φτάσει στη μονάδα όπου θα υπηρετήσει.

Αφού ολοκληρωθεί η βασική εκπαίδευση, ο οπλίτης θα μετατίθεται σε μάχιμες μονάδες των τριών κλάδων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Από τις αλλαγές, αναμένεται ο Στρατός Ξηράς να «κερδίσει» περίπου 2.500 οπλίτες. Επιπλέον, σε μία ΕΣΣΟ ανά έτος θα προβλέπεται και η εθελοντική στράτευση γυναικών 20 έως 26 ετών.

Τροποποιείται, παράλληλα, η διάρκεια παραμονής στα κέντρα εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς. Από ένα μήνα που είναι τώρα, θα αυξηθεί στις δέκα εβδομάδες ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Στο διάστημα αυτό, θα γίνονται η κατάταξη, η ορκωμοσία στο τέλος της τέταρτης εβδομάδας και η εκπαίδευση του μαχητή. Μία από τις βασικές αλλαγές είναι ότι στο διάστημα αυτό οι κληρωτοί θα μαθαίνουν να χειρίζονται και να αντιμετωπίζουν ΣΜΗΕΑ (drones). Η εκπαίδευση θα ξεκινάει με εξομοιωτές και γνώσεις βασικών ελιγμών και θα φτάνει μέχρι τον χειρισμό FPV drones, τα οποία πρωταγωνιστούν στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων. Θα προστεθούν, ακόμη, αντικείμενα όπως η παροχή πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον μάχης, που έως τώρα δεν διδάσκονταν στα κέντρα εκπαίδευσης. Επιπλέον, τετραπλασιάζεται ο αριθμός των διαθέσιμων φυσιγγίων, άρα και ο αριθμός των βολών που θα εκτελούν οι οπλίτες όσο βρίσκονται στο κέντρο εκπαίδευσης.

Η διάρκεια θα παραμείνει διζωνική, δηλαδή οι οπλίτες θα υπηρετούν 12 μήνες εκτός από εκείνους που μετατίθενται σε μονάδες του Εβρου, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, των Ειδικών Δυνάμεων, στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου ή στην Προεδρική Φρουρά, όπου θα υπηρετούν μειωμένη θητεία εννέα μηνών.

Πριν μετατεθούν στις μάχιμες μονάδες, οι οπλίτες θα εκπαιδεύονται σε ειδικότητες και δεξιότητες σε κέντρα διά βίου μάθησης και κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα μπορούν να λάβουν πιστοποιήσεις που θα αξιοποιήσουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή. Οπως σημειώνει η εφημερίδα μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δεξιότητες όπως χειριστής βαρέων μηχανημάτων, βοηθός φαρμακείου, βοηθός κτηνιάτρου κ.ά.

Παράλληλα, η ΕΣΣΟ του Φεβρουαρίου θα είναι η πρώτη που θα λάβει τη νέα μηνιαία αποζημίωση των 100 ευρώ για τους οπλίτες που υπηρετούν στην παραμεθόριο και 50 για την ηπειρωτική χώρα, ενώ σχεδιάζονται παρεμβάσεις και στο μενού, δηλαδή στη σίτιση των οπλιτών, οι οποίες θα είναι και ποσοτικές και ποιοτικές.

Το νέο αυστηρότερο πλαίσιο αναβολών και απαλλαγών πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα και μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ειδικά για τα ψυχιατρικά νοσήματα και τα θέματα υγείας, λόγος για τον οποίο περισσότεροι από 30.000 κληρωτοί έχουν ζητήσει απαλλαγή θητείας την τελευταία τριετία, θα απαιτείται πλέον γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο και όχι από ιδιώτη ιατρό.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη στην Καθημερινή)