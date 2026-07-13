Πρεμιέρα θερινών εκπτώσεων στη Λάρισα – Κίνηση στην αγορά, αλλά συγκρατημένοι οι καταναλωτές

Με αυξημένη κίνηση στους εμπορικούς δρόμους της Λάρισας ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, ωστόσο η εικόνα στην αγορά δείχνει ότι οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς αρκετοί περιορίζονται προς το παρόν στην έρευνα τιμών πριν προχωρήσουν σε αγορές.

Οι πεζόδρομοι Κούμα, Ασκληπιού και Ρούζβελτ, όπως και η οδός Κύπρου, παρουσίασαν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με αρκετούς Λαρισαίους να κάνουν τη βόλτα τους στις βιτρίνες και να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, οι περισσότεροι φαίνεται πως τηρούν στάση αναμονής, αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές προσφορές πριν ανοίξουν τα πορτοφόλια τους.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας Μπάμπης Παπαδόπουλος, μιλώντας στο ΘΕΣΣΑΛΙ TV, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις προχωρούν σε πραγματικές εκπτώσεις, υπογραμμίζοντας πως το περιβάλλον της αγοράς έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως ανέφερε, οι έμποροι δεν έχουν περιθώρια για πρακτικές που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, καθώς μέσω του διαδικτύου οι τιμές είναι εύκολα συγκρίσιμες και η αγορά λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια.

Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, με τον εμπορικό κόσμο της Λάρισας να προσδοκά ότι το επόμενο διάστημα η αυξημένη κίνηση στους δρόμους θα μετατραπεί και σε μεγαλύτερο τζίρο για τις επιχειρήσεις.

kosmoslarissa.gr