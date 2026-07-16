Πριν από τον Ιούνιο του 2027 η παράδοση του Θεάτρου ΟΥΗΛ – Τι ανακοίνωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων για τα μεγάλα έργα της Λάρισας

Η ολοκλήρωση του Θεάτρου ΟΥΗΛ πριν από τον Ιούνιο του 2027 – το οποίο σημειωτέον βρίσκεται εγκαταλειμμένο από το …2014 -, αποτέλεσε ίσως τη σημαντικότερη είδηση που προέκυψε από τη συνάντηση του δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου με δημοσιογράφους της πόλης, με αφορμή τη συμπλήρωση δυόμισι ετών από την ανάληψη των καθηκόντων της δημοτικής αρχής.

Ο δήμαρχος γνωστοποίησε ότι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχει από τις τεχνικές υπηρεσίες, οι δυσκολίες που είχαν παρουσιαστεί κατά την κατασκευή του έργου έχουν πλέον ξεπεραστεί, ενώ ο ανάδοχος εργάζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και η εξέλιξη των εργασιών κρίνεται θετική.

«Υπήρξαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες που έχουν ξεπεραστεί. Ο ανάδοχος δουλεύει με καλούς ρυθμούς και οι επιβλέποντες είναι ικανοποιημένοι από την πορεία του έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμάκος.

Το Θέατρο ΟΥΗΛ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Λάρισα και αναμένεται να προσφέρει έναν σύγχρονο χώρο παραστάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της πόλης.

Κατεδαφίσεις απέναντι από το Αρχαίο Θέατρο

Παράλληλα, ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι μετά τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις των τελευταίων κτιρίων απέναντι από το Α’ Αρχαίο Θέατρο, μια παρέμβαση που θεωρείται κομβικής σημασίας για την πλήρη ανάδειξη του σημαντικότερου αρχαιολογικού μνημείου της Λάρισας.

Απολογισμός δυόμισι ετών

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Θανάσης Μαμάκος έκανε έναν συνολικό απολογισμό της μέχρι σήμερα θητείας της δημοτικής αρχής, υπογραμμίζοντας ότι η ανάληψη των καθηκόντων συνέπεσε με τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel.

«Δεν υπήρχε περίοδος χάριτος. Η μόνη επιλογή ήταν να δουλέψουμε. Πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να σταθεί η πόλη στα πόδια της», σημείωσε, κάνοντας λόγο για μια συνεχή προσπάθεια εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια υπουργεία.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι υπήρξε πρόσφατα θετική εξέλιξη σχετικά με έργα αγροτικής οδοποιίας, τα οποία θα συμβάλουν στην αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Κανονικά το παζάρι

Ο δήμαρχος έδωσε τέλος και στη συζήτηση που είχε αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με την εμποροπανήγυρη της Λάρισας, ξεκαθαρίζοντας ότι το παζάρι θα πραγματοποιηθεί κανονικά και φέτος.

Παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σημειώνοντας ότι το πράσινο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

Όπως εξήγησε, ο Δήμος προχωρά σε στοχευμένες δενδροφυτεύσεις, δημιουργία μικρών πάρκων και αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ανασχεδίαση της οδού Τάκη Τσιόγκα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα μελέτη προβλέπει δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, μεγαλύτερη ενσωμάτωση του Πηνειού στον αστικό ιστό και σχεδόν διπλασιασμό των χώρων πρασίνου, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος της πόλης.

Η «Εσπλανάδα» και ο Πηνειός

Σε ερώτηση για τον μεγάλο παραποτάμιο περίπατο, την αποκαλούμενη «Εσπλανάδα», που είχε παρουσιαστεί προεκλογικά, ο κ. Μαμάκος παραδέχθηκε ότι το αρχικό σχέδιο είναι πλέον δύσκολο να υλοποιηθεί.

Ωστόσο, επισήμανε ότι μέρος της φιλοσοφίας του μπορεί να εφαρμοστεί μέσω της ανάπλασης της οδού Τσιόγκα, με βασικό στόχο να αποκτήσει η Λάρισα ισχυρότερη σύνδεση με τον Πηνειό.

Ανάγκη για δεύτερη ΒΙ.ΠΕ.

Αναφερόμενος στην προσέλκυση επενδύσεων, ο δήμαρχος στάθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωσης του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, επισημαίνοντας ότι σήμερα επικρατεί ασάφεια ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.

Τόνισε επίσης ότι η υφιστάμενη Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας έχει πλέον κορεστεί, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον σχεδιασμό μιας δεύτερης ΒΙ.ΠΕ., ώστε να μπορέσει η περιοχή να φιλοξενήσει νέες παραγωγικές επενδύσεις.

«Είμαστε ανοιχτοί να συνδράμουμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, στην προσέλκυση επενδύσεων που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για την πόλη, θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας», κατέληξε ο δήμαρχος Λαρισαίων.

T.Π. kosmoslarissa.gr, foto larissanet.gr (Θανάσης Καλιακούδας)