Προβληματισμός για «χωριό ΑμεΑ» στη Λάρισα

Την έντονη ανησυχία της για τον σχεδιασμό δημιουργίας συγκροτήματος Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) στη Λάρισα, με δυναμικότητα φιλοξενίας 72 ατόμων με αναπηρία, εκφράζει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας (Π.ΟΜ.Α.μεΑ.).

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η συγκεκριμένη πρόταση φαίνεται να μην συνάδει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει περιορισμένο αριθμό φιλοξενούμενων ανά Σ.Υ.Δ. και επιτρέπει τη λειτουργία έως τριών τέτοιων δομών στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, με διακριτές εισόδους και υποδομές.

Η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. υπογραμμίζει ότι βασικός στόχος των Σ.Υ.Δ. είναι η προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης μέσα στην κοινότητα, μέσω μικρών κατοικιών που αποτρέπουν τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων με αναπηρία σε έναν χώρο. Όπως επισημαίνει, η δημιουργία μεγάλων μονάδων ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες μορφές ιδρυματοποίησης, υπονομεύοντας την προσπάθεια αποϊδρυματοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Παραπέμποντας και στις θέσεις της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., τονίζεται ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η σύγχρονη και λειτουργική μορφή μιας δομής, αλλά κυρίως κατά πόσο αυτή υπηρετεί ουσιαστικά την αποϊδρυματοποίηση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας, σε κοινή γραμμή με την Ε.Σ.Α.μεΑ., καλεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία να τοποθετηθούν δημόσια για το ζήτημα, ενώ ζητά από την Κυβέρνηση, την Πολιτεία και τον ΕΟΠΥΥ να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση, χρηματοδότηση ή συμβασιοποίηση συγκεντρωτικών δομών διαβίωσης τύπου «χωριό ΑμεΑ».