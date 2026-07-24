Προειδοποίηση 112 στη Λάρισα για έντονα καιρικά φαινόμενα – Καταιγίδες, κεραυνοί και ισχυροί άνεμοι από το απόγευμα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται από σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, καθώς η Πολιτική Προστασία απέστειλε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ενημερώνοντας τους πολίτες για την επικείμενη επιδείνωση του καιρού.

Σύμφωνα με το μήνυμα, από τις πρώτες απογευματινές ώρες της Παρασκευής και για περίπου 12 ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η προειδοποίηση έρχεται σε συνέχεια του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που κατατάσσει την ανατολική Θεσσαλία, συμπεριλαμβανομένης της Λάρισας, στις περιοχές όπου αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα. Δεν αποκλείεται οι καταιγίδες να συνοδευτούν από πρόσκαιρα θυελλώδεις ανέμους, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Για την πόλη της Λάρισας, η ημέρα ξεκίνησε με υψηλές θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, όμως από το μεσημέρι αναπτύσσονται νεφώσεις, ενώ από αργά το απόγευμα και κυρίως τις βραδινές ώρες αναμένεται να εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων, να μην παραμένουν σε υπαίθριους χώρους κατά την εκδήλωση κεραυνών και να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα ή σημεία όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τα φαινόμενα σταδιακά να εξασθενούν. Οι μετεωρολόγοι, πάντως, εφιστούν την προσοχή, καθώς σε τοπικό επίπεδο οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr