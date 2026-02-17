Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα – Στο πλευρό του οι εργαζόμενοι

Με χειροκροτήματα και επευφημίες συνοδεύτηκε η έξοδος του οχήματος που μετέφερε τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα”από τα δικαστήρια Τρικάλων.

Οι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι κινήθηκαν, μάλιστα, και προς το όχημα, προσπαθώντας να χαιρετίσουν τον εργοδότη τους, φωνάζοντας «κράτα γερά Κωνσταντίνε».

Ο ιδιοκτήτης νωρίτερα είχε οδηγηθεί στον ανακριτή λαμβάνοντας προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι.

Σημειώνεται πως ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην επιχείρηση από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος. Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

trikalaenimerosi.gr