Προς αξιοποίηση τα ιστορικά κτίρια της Λάρισας – Συγκρότηση Επιτροπής από τη δημοτική αρχή

Πρωτοβουλία για τη σύσταση Επιτροπής με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολιστικής πρότασης που θα αφορά στα εναπομείναντα αξιόλογα κτίρια της Λάρισας αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, με πρώτο βήμα τη συνάντηση με εκπροσώπους φορέων, που πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στο Δημαρχείο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει στην πόλη για τον χαρακτηρισμό ιστορικών κτιρίων ως διατηρητέων.

Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Λαρισαίων τόνισε ότι πάγια θέση όλων των δημοτικών αρχών της πόλης ήταν η μη εμπλοκή του Δήμου στον χαρακτηρισμό ή μη ιδιωτικών ακινήτων. Προφανώς, γιατί παράλληλα με την προάσπιση της δημόσιας περιουσίας, κάθε δημοτική αρχή οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και την ιδιωτική περιουσία.

Η αρμοδιότητα για τον χαρακτηρισμό ενός κτιρίου ως διατηρητέου, ανήκει σε όργανα του κεντρικού κράτους (Υπ. Πολιτισμού και Υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος).

Η δημοτική αρχή ωστόσο, σεβόμενη απολύτως την ειλικρινή αγωνία πολιτών και επιστημονικών και άλλων φορέων που διαχρονικά ενδιαφέρονται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη σύσταση πολυσυλλεκτικής επιτροπής, η οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις για τη διάσωση και αξιοποίηση των ιστορικών κτιρίων της πόλης., τα οποία είτε έχουν χαρακτηριστεί είτε δεν έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβαστεί στους αρμόδιους φορείς του κεντρικού κράτους και θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την αξιοποίηση των ιστορικών κτιρίων τα επόμενα χρόνια.

Στην επιτροπή ο Δήμαρχος Λαρισαίων πρότεινε τη συμμετοχή:

Εκπροσώπων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εκπροσώπων των αρμόδιων επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, Συλλ. Αρχιτεκτόνων κλπ)

Εκπροσώπων συλλόγων με αναφορά στο παρελθόν της πόλης

Εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και

Τους βουλευτές του νομού Λάρισας.

Στόχος είναι η επιτροπή να συνεδριάσει μέχρι τις 27 Απριλίου, ώστε να καθορίσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των ακινήτων. Το πρώτο ακίνητο που θα εξεταστεί είναι αυτό της οικίας Αλεξάνδρου.

Πρόκειται για μια στάση ευθύνης που ενισχύει τον δημόσιο διάλογο και αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο σε κάθε σοβαρή προσπάθεια. Η στάση αυτή, όμως, δεν πρέπει να συγχέεται με πρακτικές που επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν ένα ευαίσθητο ζήτημα για πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη, δημιουργώντας εντυπώσεις αντί λύσεις. Με τους πολίτες που ενδιαφέρονται ουσιαστικά, ο Δήμος βρίσκεται στην ίδια πλευρά: της υπευθυνότητας και της πραγματικής προοπτικής για την πόλη.

Όποιος επιχειρεί να εκμεταλλευθεί το θέμα σπέρνοντας ανεύθυνες υπόνοιες, χωρίς το παραμικρό στοιχείο, θα αντιμετωπισθεί όπως του αξίζει.

Ο Δήμος υπηρετεί αποκλειστικά το συμφέρον της πόλης, με όρους νομιμότητας, διαφάνειας και ευθύνης. Δεν υπηρετεί ούτε πρόσκαιρες εντυπώσεις ούτε λογικές που αγνοούν το πραγματικό κόστος και τις συνέπειες των αποφάσεων.

Στη συνάντηση μετείχαν: από τον Όμιλο Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας και τη “Φωτοθήκη” οι κ.κ. Βάσω Μούζα, Πρόεδρος, Κώστας Θεοδωρόπουλος, Αντιπρόεδρος και Θωμάς Κυριάκος, Γιώργος Χατζούλης, μέλη, από τον Σύλλογο Φίλων Πινακοθήκης η κ. Ρέτα Κουτσοκώστα, Γενική Γραμματέας, από το ΔΣ του Κοινωνικού Δικτύου «Κανείς Μόνος», η κ. Βίκυ Τασιοπούλου, από την Κίνηση Λαρισαίοι Φίλοι Φιλόλαου, η κ. Θεοφανώ Σακελλαρίου.