Προσβασιμότητα στο σπίτι για ΑμεΑ: Επιδότηση έως 14.500 ευρώ στη Θεσσαλία – Μέχρι 6 Ιουλίου οι αιτήσεις

Με μεγάλη ανταπόκριση εξελίσσεται από την περασμένη Δευτέρα 15 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πιλοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο «Δράσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση Ατόμων με Αναπηρία μέσα από τεχνικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (https://www.thessaly.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 6η Ιουλίου 2026 και ώρα 15:00.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας στις κύριες κατοικίες ατόμων με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες μέσω ήπιων τεχνικών παρεμβάσεων, οι οποίες δεν απαιτούν έκδοση οικοδομικής άδειας και δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος διαβίωσης, ενισχύοντας την ανεξαρτησία των ωφελούμενων. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Θεσσαλίας, με συνολικό προϋπολογισμό 462.800 ευρώ, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, είτε πρόκειται για κινητική είτε για αισθητηριακή αναπηρία (όρασης ή ακοής), καθώς και άτομα με συνδυασμό αυτών. Παράλληλα, τίθενται εισοδηματικά κριτήρια, ενώ βασική προϋπόθεση αποτελεί η κατοικία να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Το ύψος της επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία αναπηρίας: έως 12.000 ευρώ για άτομα με κινητική αναπηρία, έως 5.000 ευρώ για άτομα με αισθητηριακή αναπηρία και έως 14.500 ευρώ για άτομα με συνδυασμό κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας. Το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης ορίζεται στα 2.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης του εγκεκριμένου ποσού, η διαφορά καλύπτεται από τον ωφελούμενο.

Για περαιτέρω πληροφορίες και παροχή διευκρινίσεων στους δυνητικά ωφελούμενους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους λειτουργεί κέντρο υποστήριξης (help desk) στο e-mail: prosvasimotita@thessaly.gov.gr, καθώς και τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας 2413-506.276, 190, 279, 300 και ώρες 10.00 έως 13.00.

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2413-506.276, 190. Να σημειωθεί ότι η πρόσκληση του πιλοτικού προγράμματος έχει δημοσιευθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ενώ είναι αναρτημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.