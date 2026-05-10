Προσγειώθηκαν στη Nέα Αγχίαλο οι πρώτοι τουρίστες – Υποδοχή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

«Ποδαρικό» για τη νέα σεζόν έγινε στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου με μια πτήση της Eurowings από το Ντίσελντορφ, το Σάββατο 9 Μάϊου στις 10:30 το πρωί. Τους πρώτους επιβάτες υποδέχθηκε με κεράσματα αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλής την αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Νατάσα Αδαμοπούλου, ενώ δώρα περίμεναν και τα μέλη του πληρώματος της πρώτης πτήσης. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης η Αμαλία Γραβάνη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Σποράδων, καθώς και η Ευφροσύνη Τεντόμα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μετά το τέλος της μικρής τελετής υποδοχής η κ. Αδαμοπούλου δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε σήμερα στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου την πρώτη πτήση της Eurowings από το Ντίσελντορφ, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου για τη Θεσσαλία.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής υποδοχής, προσφέραμε στους πρώτους επισκέπτες της πτήσης τοπικά προϊόντα, όπως τσίπουρο, πολύτιμα βότανα της Θεσσαλίας και παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλων, δίνοντας από την πρώτη στιγμή μια αυθεντική γεύση της φιλοξενίας και της γαστρονομικής ταυτότητας του τόπου μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την πολύτιμη προσφορά τους τον κ. Αθανάσιο Αρχοντή από το ζαχαροπλαστείο Αρχοντής στα Φάρσαλα, καθώς και τον Συνεταιρισμό Δήμητρα, που στήριξαν τη σημερινή δράση και συνέβαλαν στην όμορφη υποδοχή των επισκεπτών μας.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους φορείς και τους ανθρώπους που συμβάλλουν στη λειτουργία και την αναβάθμιση του αεροδρομίου, και ειδικά τον Αερολιμενάρχη, Αθανάσιο Κασιώρα, καθώς και την Eurowings για την εμπιστοσύνη της στη Θεσσαλία ως προορισμό. Υποδεχόμαστε τους πρώτους επισκέπτες της σεζόν με αισιοδοξία και τη γνωστή θεσσαλική φιλοξενία».