Προσεγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το 2026

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπέγραψε την απόφαση για την κατανομή της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 132 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται μεταξύ 24 πανεπιστημίων με βάση αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια.

Τα μεγαλύτερα ποσά λαμβάνουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ): 16,19 εκατ. ευρώ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): 15,62 εκατ. ευρώ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 9,88 εκατ. ευρώ.

Η ετήσια κρατική επιχορήγηση αποτελεί βασικό εργαλείο λειτουργικής και αναπτυξιακής στήριξης των πανεπιστημίων. Στόχος είναι η ισορροπία μεταξύ αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, ώστε να ενισχύεται η ακαδημαϊκή επίδοση, η έρευνα και η διεθνοποίηση των ΑΕΙ.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr