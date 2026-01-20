Προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία – Οι θέσεις σε Λάρισα και Ελασσόνα

Σημαντική κατανομή προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία των ΟΤΑ α’ βαθμού προβλέπει το νέο ΦΕΚ (Τεύχος Β’, 16 Ιανουαρίου 2026), με συνολικά 953 διορισμούς σε όλη τη χώρα.

Οι προσλήψεις αφορούν υποψηφίους Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και βασίζονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της προκήρυξης 1Κ/2024.

Η απόφαση καλύπτει δεκάδες δήμους της χώρας, με έμφαση κυρίως σε μεγάλες αστικές περιοχές.

Σημειώνεται ότι στο επίσημο έγγραφο δεν υπάρχουν 1.213 διοριστέοι, αλλά 953 καθώς σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που εξέδωσε στις 22 Δεκεμβρίου το ΑΣΕΠ, υπάρχουν 260 θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, σε μεταγενέστερο χρόνο.

(*) Στο νομό Λάρισας, σύμφωνα με την κατανομή καλύπτονται 5 θέσεις.

Στον Δήμο Λαρισαίων 4 θέσεις (3 ΠΕ και 1 ΤΕ) και 1 θέση (ΤΕ) στον Δήμο Ελασσόνας.

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr