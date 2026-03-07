Προσλήψεις συμβασιούχων στη ΔΕΥΑ Κιλελέρ – Μέχρι την Τρίτη οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (δύο ατόμων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ (ΔΕΥΑΚ).

Οι προσληφθέντες θα καλύψουν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν από την επέλαση των κακοκαιριών «Daniel» και Elias» την 4η Σεπτεμβρίου 2023 στο Δήμο Κιλελέρ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης και στους Πίνακες Ανακοινώσεων ήτοι από 06-03-2026 ημέρα Παρασκευή έως 10-03- 2026 ημέρα Τρίτη (καταληκτική ώρα υποβολής αιτήσεων είναι στις 15:00΄).

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

kosmoslarissa.gr