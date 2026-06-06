Προσλήψεις 17 γιατρών σε ΠΓΝΛ και ΓΝΛ – Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις μέχρι τις 15 Ιουνίου

“Τρέχουν” οι αιτήσεις στην προκήρυξη που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας η οποία αφορά την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με 1.131 θέσεις ιατρικού προσωπικού.

Η εν λόγω προκήρυξη, η οποία είχε προαναγγελθεί από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αφορά θέσεις σε νοσοκομεία, μονάδες ψυχικής υγείας και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.

Οι θέσεις κατανέμονται σε 1.026 στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 63 στο Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΠΕΔΥΨΥ) και 42 σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιωτικές περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιμισθίου του ιδρύματος «Stelios Philanthropic Foundation».

(*) Στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας προβλέπονται 17 συνολικά θέσεις (12 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και 5 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr. Στην προκήρυξη οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά βαθμό και ειδικότητα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από proson.gr)