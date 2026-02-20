Προσλήψεις 20 υπαλλήλων σε αρχαιολογικούς χώρους της Λάρισας – Η κατανομή

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην πρόσληψη 1.538 ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ειδ. Λογιστικού)

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΔΕ Νυχτοφύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Οι συμβάσεις έχουν διάρκεια έως επτά μήνες.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας θα καλυφθούν συνολικά 20 θέσεις.

Η κατανομή

Διαχρονικό Μουσείο

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (11)

Α΄ Αρχαίο Θέατρο

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (3)

Αρχοντικό Σβαρτς (Αμπελάκια) – Δήμος Τεμπών

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (2)

Αρχαιολογικό Συλλογή Φαρσάλων

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (1)

Διαχρονικό Μουσείο

ΔΕ Νυχτοφύλακες (1)

Α’ Αρχαίο Θέατρο

ΔΕ Νυχτοφύλακες (1)

Αρχοντικό Σβαρτς

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων (1)

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες.

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr