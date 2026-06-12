Προσλήψεις 40 ατόμων στον Δήμο Λαρισαίων για την “Κατασκήνωση στην Πόλη” – Μέχρι 18 Ιουνίου οι αιτήσεις

O Δήμος Λαρισαίων ανακοίνωσε 40 νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για την υλοποίηση του θερινού προγράμματος “Κατασκήνωση στην Πόλη”.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν διάφορες ειδικότητες για παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, απόφοιτους φυσικής αγωγής, μουσικής επιστήμης, καλών τεχνών και τεχνικούς και πρόκειται να υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Λαρισαίων

ΠΕ Παιδαγωγών – 6 θέσεις ΠΕ Νηπιαγωγών – 6 θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 6 θέσεις ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών – 11 θέσεις ΠΕ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης / ΠΕ Μουσικών (διάφορες ειδικεύσεις) – 2 θέσεις ΠΕ Καλών Τεχνών / ΠΕ Καλών Τεχνών (διάφορες ειδικότητες) – 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 4 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων / ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – 3 θέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υπογεγραμμένη και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από την 9η.6.2026 έως και την 18η.6.2026 κατά τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες από 7:30 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ, στο Δήμο Λαρισαίων – Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού (Ι. Δραγούμη 1, 2ος όροφος, παραλαβή δικαιολογητικών και πληροφορίες: Ελένη Ανδρέου, Ουρανία Παπαντώνη, τηλ. 2413500493, 288).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, ΕΔΩ.

Με πληροφορίες από proson.gr