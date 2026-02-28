Προσλήψεις 94 ατόμων στον Δήμο Λαρισαίων – Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις στην προκήρυξη που δημοσίευσε ο Δήμος Λαρισαίων για την πρόσληψη συνολικά 94 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ και ΥΕ), δηλαδή σε απόφοιτους λυκείου και γυμνασίου, οι οποίοι θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Οι ειδικότητες

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 5 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Λιπαντών Πλυντών – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Εργαλειομηχανών Τόρνου – 1 θέση

ΔΕ Οδηγών Ειδ. ΔΕ Οδηγών – 20 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 2 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (Συνοδών Απορριμματοφόρων) – 40 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 20 θέσεις

Η υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222 – Λάρισα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού – Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη: κου Βαρβαρέσου Ζ. ή κας Παπαντώνη Ο. (τηλ. επικοινωνίας: 2413500341, 2413500288).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

proson.gr