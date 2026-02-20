Προσοχή τα παρκόμετρα λειτουργούν μόνο στα …Ελληνικά λέει ο Δήμος Λαρισαίων

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ενημερώνει τους οδηγούς και κατόχους οχημάτων ότι κατά την πληκτρολόγηση του αριθμού κυκλοφορίας στα μηχανήματα πληρωμής (παρκόμετρα), πρέπει να καταχωρίζουν ακριβώς τα γράμματα που αναγράφονται στην πινακίδα του οχήματός τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο γράμμα Ρ.

Εάν στην πινακίδα του οχήματος αναγράφεται το ελληνικό γράμμα Ρ, τότε πρέπει να πληκτρολογείται Ρ -και όχι το αγγλικό R, καθώς πρόκειται για διαφορετικό χαρακτήρα.

Τα ίδια μηχανήματα χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και λειτουργούν με διεθνές πρότυπο χαρακτήρων.

Στις ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων χρησιμοποιούνται μόνο γράμματα που αντιστοιχούν σε διεθνώς αναγνωρίσιμους λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ).

Αντιθέτως, γράμματα όπως Θ, Λ, Ξ, Ω, Π, Φ δεν χρησιμοποιούνται στις ελληνικές πινακίδες, καθώς δεν θεωρούνται διεθνείς χαρακτήρες.

Για τον λόγο αυτό:

Πληκτρολογούμε ακριβώς τα γράμματα όπως εμφανίζονται στην πινακίδα.

τα γράμματα όπως εμφανίζονται στην πινακίδα. Δεν αντικαθιστούμε ελληνικά γράμματα με παρόμοια αγγλικά (π.χ. Ρ ≠ R).

Ελέγχουμε προσεκτικά την καταχώριση πριν ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή.

Η σωστή καταχώριση διασφαλίζει την ορθή αναγνώριση του οχήματος και αποτρέπει άσκοπες βεβαιώσεις παραβάσεων.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ευχαριστεί για τη συνεργασία, ενώ για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία στο τηλέφωνο 2410549148.