Προσυνέδριο ΝΔ: Πολύς κόσμος στην αίθουσα και πολύ νταραβέρι στους διαδρόμους

Κομματικός παλμός και αρκετό παρασκήνιο στο προσυνέδριο της Νέα Δημοκρατία το Σάββατο στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα «πηγαδάκια» στους διαδρόμους του συνεδριακού χώρου, όπου βουλευτές της Θεσσαλίας και στελέχη του κόμματος συζητούσαν για όλα και κυρίως για τα αγροτικά ζητήματα και την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά τις πλημμύρες. Στο περιθώριο της εκδήλωσης έντονη παρουσία είχαν και τοπικοί παράγοντες της αυτοδιοίκησης, ενώ αρκετές συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τα έργα υποδομών αλλά και τα τρέχοντα πολιτικά θέματα στη Θεσσαλία.

Η συζήτηση στο πάνελ

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε ανοιχτή συζήτηση με πολίτες, σε μορφή πάνελ. Στο τραπέζι της συζήτησης συμμετείχαν:

ένας αγρότης

ένας μηχανικός συστημάτων πληροφορικής

η διευθύνουσα σύμβουλος νεοφυούς επιχείρησης

ένας επιχειρηματίας ελληνικής εταιρείας.

Η θεματολογία επικεντρώθηκε σε:

οικονομία και ανάπτυξη

στήριξη της κοινωνίας σε περίοδο κρίσεων

πρωτογενή τομέα και παραγωγή

επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

kosmoslarissa.gr (foto tinealarissa.gr)