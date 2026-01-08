Προσυνέδριο στη Θεσσαλία θα πραγματοποιήσει η Νέα Δημοκρατία



Τα προσυνέδριά της, ενόψει του κεντρικού συνεδρίου της άνοιξης, σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανές καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά πως ο τόπος των προσυνεδρίων θα έχει ξεκάθαρη πολιτική χροιά.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο προσυνέδριο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 17 Ιανουαρίου, ενώ σχεδιάζεται ένα επόμενο και στη Θεσσαλία. Η στόχευση προφανής: στην περιοχή μας η Ν.Δ. μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις έχει πρόβλημα και πρέπει να δοθεί βάρος, καθώς οι προβλέψεις δεν είναι ευοίωνες για το κυβερνών κόμμα…

kosmoslarissa.gr