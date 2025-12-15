Προσφυγή Δημητρακόπουλου στην Εισαγγελία για την είσοδο Φιλιππάκη στην «Ελευθερία» – Εξώδικο στο Επιμελητήριο Λάρισας

Στη δημοσιότητα έδωσε ο πρώην ευρωβουλευτής, γιος του Τάκη και της Δανάης Δημητρακόπουλου και κληρονόμος της Εφημερίδας Ελευθερία, την προσφυγή που κατέθεσε στις Αρχές για την είσοδο του αθηναίου εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη στην ιδιοκτησία της εφημερίδας την οποία ο ίδιος καταγγέλει ως παράνομη.

Το δελτίο Τύπου αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της και την σημερινή

παραδοσιακή γιορτή της “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του αείμνηστου εκδότη Τάκη

Δημητρακόπουλου, και πατέρα μου, που με την πολιτική του την κατέστησε

ναυαρχίδα του Περιφερειακού Τύπου, δημοσιοποιώ την εξώδικη

καταγγελία-πρόσκληση (πλήρες κείμενο του εξωδίκου-καταγγελίας στο

τέλος του Δελτίου Τύπου) που απέστειλα προς την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η του

Επιμελητηρίου Λάρισας και κοινοποίησα στον Υφυπουργό παρα τω

Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη και τον Γενικό

Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κ. Δημήτριο Κιρμικίρογλου, μόλις

ανακοινώθηκε η εισβολή του Αθηναίου εκδότη κ. Γ. Φιλιππάκη στην

ιστορική εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και όχι η πώληση της σε αυτόν όπως

επικαλέστηκε.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εξωδίκου και ως έχων τα πλήρη δικαιώματα

στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας, ως κληρονόμος του Παναγιώτη

Δημητρακόπουλου και μοναδικός κληρονόμος της Δανάης Δημητρακοπούλου:

-Καλώ την Εισαγγελία Λάρισας και την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ πρώην

ΣΔΟΕ, να διερευνήσουν άμεσα, πως ο κ. Φιλιππάκης νομιμοποιείται να

βρίσκεται στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ως εκδότης και πρόεδρος του διοικητικού

συμβουλίου και να προβαίνει σε ενέργειες επ’ ονοματι της, τη στιγμή

κατά την οποία δεν υφίσταται Δικαστική Συμπαράσταση, αφού έχει

παραιτηθεί το Εποπτικό Συμβούλιο στο σύνολο του και δεν έχει δοθεί

άδεια απο το αρμόδιο Δικαστήριο;

-Καλώ την Εισαγγελία Λάρισας να διερευνήσει επίσης αν έχει υπογραφεί

ιδιωτικό συμφωνητικό ή και προσύμφωνο μεταξύ της Δανάης -Ισαβέλλας

Δημητρακοπούλου και του κ. Φιλιππάκη την στιγμή κατά την οποία δεν

υφίσταται δικαστική συμπαράσταση και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείται

να προβεί σε καμία ενέργεια συμπεριλαμβανομένης και της εκχώρησης της

διοίκησης-μάνατζμεντ που αφορά στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ιδιαίτερα μάλιστα αφού

λόγω των παραπάνω αναφερόμενων δεν υφίσταται η ενεργή νομιμοποίηση της

Δανάης Δημητρακοπούλου και μητέρας μου, η οποία κατέχει το 100% των

μετοχών της εταιρείας και είναι βεβαρημένη με κληρονομικό καταπίστευμα

στο 55% των μετοχών το οποίο ορίζεται στο όνομά μου με την διαθήκη του

πατέρα μου Παναγιώτη Δημητρακόπουλου..

Καλώ την Γενική Γραμματεία Τύπου και Ενημέρωσης να αναθεωρήσει την

απόφασή της για την χορήγηση άδειας κρατικών δημοσιεύσεων.

-Καλώ το Υπουργείο Ανάπτυξης στο οποίο σύμφωνα με την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η

του Επιμελητηρίου Λάρισας έχουν διαβιβαστεί η εξώδικη καταγγελία μου

μετά των σχετικών εγγράφων, να απαντήσει επί της ουσίας λαμβάνοντας

υπόψη το περιεχόμενο της εξώδικης καταγγελίας μου και του παρόντος

Δελτίου Τύπου

Τέλος καλώ τον “εισβολέα” Αθηναίον εκδότη κ. Γ. Φιλιππάκη και το υπ’

αυτού διορισθέν νέο διοικητικό συμβούλιο να σταματήσουν κάθε ενέργεια

επ ονόματι της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και να αποχωρήσουν άμεσα απο αυτήν.

Γιώργος Π. Δημητρακόπουλος

Το εξώδικο

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την δήθεν εξαγορά της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Λάρισας

Αρ. ΓΕΜΗ 127759340000

Του Γεωργίου Δημητρακόπουλου, μοναδικού τέκνου του Παναγιώτη και της Δανάης

Δημητρακόπουλου, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Γιασεμιών αρ. 4, με ΑΦΜ

ΠΡΟΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, που

εδρεύει στη Λάρισα οδός Παπακυριαζή αρ. 44, νόμιμα εκπροσωπούμενου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

Στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Υφυπουργό στον

Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη και κ. Γενικό Γραμματέα

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κ. Δημήτριο Κιρμικίρογλου.

Μετά τις φήμες που διέρρευσαν στον έντυπο και ηλεκτρονική τύπο, περί

εξαγοράς της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Λάρισας από τον όμιλο Φιλιππάκη, και εν συνεχεία την δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Αρ. ΓΕΜΗ 127759340000, στις 23-7-2025, της με ΚΑΚ 5441886 από 18/07/2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και του με ΚΑΚ 5441887 από 18/07/2025 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα

με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω

Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως Πρόεδρος, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, όπου εκχωρούνται πλήρως τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς όμως να αναφέρεται στις ανωτέρω πράξεις ως οφείλετο, ο τρόπος με τον οποίο παρίσταται στη λήψη αυτών ο εκπρόσωπος της πλειοψηφίας των ονομαστικών μετοχών, η ενεργητική δηλαδή νομιμοποίηση της Δανάης

χήρας Παναγιώτη Δημητρακόπουλου, καθίσταται αναγκαίο να καταγγείλουμε

τις ανωτέρω πράξεις ως ανυπόστατες και επομένως ως ουδεμία έννομη συνέπεια παράγουσες.

Ειδικότερα, η Δανάη χήρα Παναγιώτη Δημητρακόπουλου και μητέρα μου, κατέχουσα το πλειοψηφικό πακέτο των ονομαστικών μετοχών της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», έχει τεθεί σε καθεστώς Πλήρους Δικαστικής Συμπαράστασης, σύμφωνα με την με αρ. 294/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, έχει δε ορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης η Δανάη – Ισαβέλλα Δημητρακοπούλου του Γεωργίου, θυγατέρα μου από τον πρώτο μου γάμο, και το αντίστοιχο Εποπτικό Συμβούλιο. Προφανώς δε, την ανωτέρω από 18/07/2025

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει υπογράψει η Δικαστική Συμπαραστάτης.

Άμεση όμως συνέπεια, της θέσης σε Δικαστική Συμπαράσταση της μητέρας μου

Δανάης χήρας Παναγιώτη Δημητρακόπουλου είναι, ότι τυγχάνουν πλέον

εφαρμογής τα άρθρα 1682 και 1624 ΑΚ, όπου ορίζεται ότι για τη διενέργεια της ανωτέρω πράξης εκχώρησης της διαχείρισης, εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, απαιτείται προς τούτο γνωμοδότηση του Εποπτικού Συμβουλίου και ειδική απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου, που να δίνει την άδεια στη Δικαστική Συμπαραστάτη να προχωρήσει στην ανωτέρω πράξη στο όνομα της

Συμπαραστατούμενης.

Κατόπιν όλων αυτών, μη υπάρχουσας της σχετικής απόφασης του αρμοδίου

Δικαστηρίου, οι ανωτέρω α) με ΚΑΚ 5441886 από 18/07/2025 απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρείας και β) με ΚΑΚ 5441887 από 18/07/2025 πρακτικό του

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα, είναι ανυπόστατα και ουδεμία έννομη συνέπεια παράγουν, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν 4548/2018, ως ισχύει.

Συνημμένα:

Η με αρ. 294/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, με την

οποία τέθηκε σε

καθεστώς Πλήρους Δικαστικής Συμπαράστασης, η μητέρα μου Δανάη χήρα

Παναγιώτη Δημητρακόπουλου και ορίστηκε ως δικαστικός συμπαραστάτης η

θυγατέρα μου, Δανάη – Ισαβέλλα Δημητρακοπούλου του Γεωργίου. Η από 23-7-2025 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

Μετά ταύτα, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την

αποκατάσταση της νομιμότητας.

Με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

Αθήνα 28-7-2025

Γεώργιος Δημητρακόπουλος

Πρ. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πρ. Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου (1)

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου

σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό

στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: 82pqjDM1fsQ9eNAo4tuPYw Σελίδα: 1/3

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου (2)

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου

σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό

στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: 82pqjDM1fsQ9eNAo4tuPYw Σελίδα: 2/3