Προτάσεις και εντάσεις στην Επιτροπή Φορέων για τα ακίνητα της Λάρισας – Στο Δημοτικό Συμβούλιο η προστασία της Οικίας Αλεξάνδρου

Πραγματοποιήθηκε, χθες στη Λάρισα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισα η πρώτη συνεδρίαση της νεοσύστατης Επιτροπής για τα εναπομείναντα ιστορικά και διατηρητέα κτίρια της πόλης, σε μια προσπάθεια να μπει φρένο στην απώλεια σημαντικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της Λάρισας.

Στη συνεδρίαση, από την οποία δεν έλλειψαν οι στιγμές έντασης, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Λαρισαίων, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, υπηρεσιακοί παράγοντες, μέλη πολιτιστικών συλλόγων και φορείς της πόλης. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, πρώτος στόχος της Επιτροπής θα είναι η πλήρης καταγραφή των ιστορικών κτισμάτων που παραμένουν στον αστικό ιστό, αλλά και η αξιολόγηση της κατάστασής τους.

Η βουλευτής του ΠαΣοΚ Λίτσα Λιακούλη εισηγήθηκε να προβεί ο Δήμος και ο Δικηγορικός Σύλλογος σε νομικές ενέργειες για την Οικία Αλεξάνδρου και τόνισε την ανάγκη η επιτροπή να πάρει ουσιαστικά βήματα δράσης και να μην δρα μόνο με λόγια. «Ο ρόλος της επιτροπής είναι μόνο λογοδοτικός. Δεν είναι αποφασιστικός. Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν θέματα που οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν εδώ και τώρα. Μια τέτοια επιρροή πρέπει να συμβάλει θετικά και να μην κωλυσιεργήσει στις αποφάσεις» τόνισε.

Η κυρία Λιακούλη παράλληλα υπογράμμισε το δικαίωμα των εργολάβων και ιδιωτών να αποζημιωθούν, ενώ στάθηκε στην ανάγκη των τοπικών φορέων να προστατεύσουν «εδώ και τώρα» την οικεία Αλεξάνδρου και τα υπόλοιπα διατηρητέα, ώστε να μην υπάρξουν περισσότερες ζημιές και απώλειες.

«Χρειάζεται να κουβεντιάσουμε για τον Πύργο Χαροκόπου; Αυτήν την στιγμή έχει γκρεμιστεί η στέγη του, έχουν φύγει όλα τα καλλιτεχνικά στοιχεία, είπε.

Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης Αχιλλέας Κέλλας ανέφερε ότι η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων έχει κάνει ήδη αυτοψία στους χώρους και έχουν απαγορευθεί οι εργασίες και παρεμβολές στους χώρους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι εφόσον υπήρξε απαγόρευση, οποιοσδήποτε επιχειρούσε να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση θα ήταν υπόλογος με τον νόμο. «Είναι ζήτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, τι θα κάνει η πολεοδομία, θα αστυνομεύει;».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος επισήμανε πως η πρόταση για νομικές κινήσεις από την νομική ομάδα του Δήμου σε συνεργασία και με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας «καταγράφεται» και θα τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης.

Κάποια στιγμή το θερμόμετρο ανέβηκε. Μια φράση του αντιδημάρχου Πολεοδομίας Αχιλλέα Κέλλα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της βουλευτή Λάρισας Λίτσας Λιακούλη.

«Μαζέψατε εδώ 30 ανθρώπους» είπε ο αντιδήμαρχος προκαλώντας την έντονη αντίδραση της βουλευτού η οποία αποχώρησε φωνάζοντας «ντροπή σου».

Τέλος ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας Νίκος Παπαγεωργιου, τόνισε το γεγονός πως υπάρχουν εκατοντάδες αξιόλογα κτήρια σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα, τα οποία, κατά την αξιολόγηση του ΤΕΕ, μπορούν να χαρακτηριστούν διατηρητέα. Μόνο στη Λάρισα υπάρχουν 94, είπε, ενώ διευκρίνισε πως για το ΤΕΕ, το ενδιαφέρον δεν στρέφεται μόνο στην Οικία Αλεξάνδρου, αλλά και στα 94.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr