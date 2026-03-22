Προτάσεις Μαμάκου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Στον κεντρικό, καθοριστικό ρόλο που θα πρέπει να έχει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του ενιαίου συστήματος ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων που προωθεί μέσω σχετικού νομοσχεδίου η κυβέρνηση, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, κ.Θανάσης Μαμάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει, πρωτίστως, να διασφαλιστεί η ικανή και αναγκαία χρηματοδότηση και στελέχωση για τα ΚΕΠ, που καλούνται να λειτουργήσουν ως το κύριο σημείο διεπαφής, στην επικοινωνία κράτους-πολιτών, μέσω του νέου συστήματος.



Κεντρική φιλοσοφία



Στην παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ τόνισε πως η φιλοσοφία του νέου συστήματος, είναι να προσφέρει μια ενιαία διεπαφή επικοινωνίας με το κράτος, αξιοποιώντας διαφορετικά κανάλια εξυπηρέτησης, όπως τηλεφωνικά κέντρα, chatbots, ψηφιακές υπεύθυνες δηλώσεις μέσω της πλατφόρμας gov.gr και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες.

Στο πρώτο και βασικό σκέλος της εν λόγω νομοθετικής πρωτοβουλίας, επιχειρείται η δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου ψηφιακής εξυπηρέτησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενοποιώντας τις υπηρεσίες και πληροφορίες που βρίσκονται διασκορπισμένες σε διαφορετικά μητρώα και συστήματα του Δημοσίου.



Κομβικός ο ρόλος των ΚΕΠ



Ο κ.Μαμάκος υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), στο νέο, ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που δημιουργείται, καθώς ήδη αποτελούν κρίσιμο σημείο επαφής των πολιτών με το κράτος. Κατά τη διάρκεια τεχνικών συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, η ΚΕΔΕ έχει εντοπίσει ορισμένα ζητήματα, που απαιτούν διευκρινίσεις και βελτιώσεις.

«Οι δήμοι θα πρέπει να ζητήσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία διαβούλευσης για τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του άρθρου 53 του νομοσχεδίου. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα ΚΕΠ δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετες αρμοδιότητες χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση και την απαραίτητη στελέχωση», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ πρότεινε την υπογραφή ειδικού Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) μεταξύ της ΚΕΔΕ, των Δήμων, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να καθοριστούν με σαφήνεια οι ρόλοι και οι ευθύνες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων.

Θετικά και αδύναμα σημεία

Στα θετικά σημεία της νομοθετικής πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον κ.Μαμάκο:

• Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ,

• Η μείωση της γραφειοκρατίας,

• Η δυνατότητα ψηφιακών ραντεβού για την εξυπηρέτηση των πολιτών,

• Η διαφάνεια στην πορεία των αιτημάτων, ώστε ο πολίτης να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσής του,

• Η πρόβλεψη για αυτόματο μηχανισμό διαγραφής δεδομένων, που ενισχύει την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών πληροφοριών.

Ωστόσο, ο κ.Μαμάκος αναφέρθηκε και σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν, πριν την οριστική ψήφιση του νομοσχεδίου:

• Απουσία εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπεται από τον General Data Protection Regulation (GDPR),

• Ασαφής νομική βάση για το λεγόμενο campaign management, δηλαδή την επικοινωνία με τους πολίτες στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αιτημάτων,

• Ανάγκη σαφούς ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων

• Διευκρινίσεις για το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων που θα συλλέγονται από το σύστημα.

«Η ΚΕΔΕ θα πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του νέου συστήματος, ιδιαίτερα αναφορικά με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν για την εφαρμογή του νόμου. Μόνον μέσα από τη συνεργασία κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να διασφαλιστεί ότι το νέο, ενιαίο ψηφιακό σύστημα εξυπηρέτησης των πολιτών θα λειτουργεί αποτελεσματικά, προς όφελος των πολιτών, χωρίς να δημιουργούνται νέες επιβαρύνσεις στους δήμους», κατέληξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Λαρισαίων.

