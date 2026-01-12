Προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου Φαρσάλων – Ηρώων Πολυτεχνείου

Με νέες εργασίες (β΄φάση) στην οδό Παναγούλη συνεχίζεται το έργο για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας, για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Φαρσάλων-Ηρ.Πολυτεχνείου-Παναγούλη.

Η νέα φάση ξεκινά από αύριο, Τρίτη, 13 Ιανουαρίου ενώ σε ισχύ θα τεθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν περιορισμό λωρίδων κυκλοφορίας, μείωση ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα, αλλά και απαγόρευση στάσης-στάθμευσης σε συγκεκριμένο σημείο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στις κάθετες οδούς θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων εμφανίζονται στο παρακάτω απόσπασμα :

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τον κλάδο εισόδου της οδού Φαρσάλων (κατεύθυνση προς την οδό Πλουτάρχου) και για μήκος περίπου 60μ., καθώς και στην δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου προς την οδό Ιουστινιανού.

-Θέσπιση του ορίου ταχύτητας στα 30km/hr στην περιοχή των έργων.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται με τοπικό περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ανωτέρω ΦΕΚ για το στάδιο Β8.

-Η κυκλοφορία των πεζών θα γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ανωτέρω ΦΕΚ για το στάδιο Β8.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως και την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026, καθ’ όλο το 24ωρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια του δημοτικού έργου “Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας»,προϋπολογισμού 11,7 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του ΥΠΕΣ και τον Δήμο Λαρισαίων.

Μίνα Μαυρογιάννη, ΕΡΤ