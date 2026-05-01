Πρωτομαγιά 2026: Η συννεφιά και το κρύο περιόρισαν τις εξορμήσεις των Λαρισαίων στους κοντινούς προορισμούς

Με βροχές, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και έντονη συννεφιά η σημερινή Πρωτομαγιά στη Λάρισα και τη Θεσσαλία, με τον άστατο καιρό να αλλάζει τα σχέδια πολλών που παραδοσιακά επιλέγουν την ημέρα για εξορμήσεις στην ύπαιθρο, εκδρομές ή μετακινήσεις προς τα εξοχικά τους.

Στη Λάρισα, από τις πρωινές ώρες πυκνά σύννεφα σκεπάζουν τον ουρανό μετά τη χθεσινή βροχή, ενώ αισθητά μειωμένη είναι η κίνηση τόσο στους δρόμους της πόλης όσο και στις εξόδους προς παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, όπως στον Βόλο, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, όπου οι καιρικές συνθήκες περιόρισαν αισθητά τις μετακινήσεις του κόσμου.

Αρκετοί επέλεξαν τελικά να παραμείνουν στα σπίτια τους, ακυρώνοντας προγραμματισμένες εξορμήσεις για ψήσιμο, πικνίκ ή μονοήμερες αποδράσεις στη φύση, φοβούμενοι την επιδείνωση του καιρού και τις κατά τόπους καταιγίδες που προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι.

Η εικόνα αυτή επηρεάζει την κίνηση και σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις σε δημοφιλείς προορισμούς της Θεσσαλίας, τόσο στα ορεινά όσο και στα παράλια καθώς η προσέλευση επισκεπτών κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες χρονιές.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr