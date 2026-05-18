Πρωτόγνωρες εξελίξεις στην ΑΕΛ – Η διοίκηση στέλνει τους οργανωμένους στα δικαστήρια για τα πανό με τον Ατρόμητο

Σε βαθιά κρίση φαίνεται πως έχει εισέλθει πλέον η σχέση ανάμεσα στη διοίκηση της ΑΕΛ και τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας, με φόντο τον ιστορικό υποβιβασμό των «βυσσινί» και τα όσα εκτυλίχθηκαν στο AEL FC Arena μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Η φετινή σεζόν, που ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες και στόχο την καθιέρωση της ομάδας, κατέληξε σε ένα βαρύ αγωνιστικό και διοικητικό αδιέξοδο. Ο υποβιβασμός πυροδότησε νέο κύμα οργής στις τάξεις των οργανωμένων οπαδών, οι οποίοι ανήρτησαν σειρά πανό διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια του αγώνα, αποτυπώνοντας με σκληρό τρόπο την απογοήτευσή τους για τη διοικητική και αγωνιστική πορεία της χρονιάς.

Η αντίδραση της ΠΑΕ ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η διοίκηση και προσωπικά ο πρόεδρος Γιάννης Νταβέλης προχώρησαν στην κατάθεση μήνυσης για τα πανό και τα συνθήματα που αναρτήθηκαν στη θύρα των οργανωμένων.

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, γίνεται λόγος για αδικήματα εξύβρισης, απειλής, συκοφαντικής δυσφήμισης αλλά και παραβίασης της αθλητικής νομοθεσίας, ενώ η μήνυση στρέφεται κατά παντός υπευθύνου, φυσικού ή ηθικού αυτουργού. Παράλληλα, ζητείται η ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας, η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από το γήπεδο, καθώς και η εξέταση στοιχείων από ηλεκτρονικά εισιτήρια, κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις εμπλεκομένων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το βαθύ ρήγμα που έχει διαμορφωθεί εδώ και μήνες ανάμεσα στη διοίκηση της ΠΑΕ και σημαντικό κομμάτι της οργανωμένης εξέδρας. Οι οργανωμένοι οπαδοί κατηγορούν τη διοίκηση για λανθασμένους χειρισμούς και αγωνιστική κατάρρευση, ενώ από την πλευρά της η ΠΑΕ επιλέγει πλέον τη νομική οδό απέναντι σε μορφές διαμαρτυρίας που θεωρεί προσβλητικές και επικίνδυνες.

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο βαρύ από το γεγονός ότι όλα αυτά συνέβησαν λίγες ώρες πριν από τη συμπλήρωση 62 χρόνων ιστορίας της ΑΕΛ, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει ο σύλλογος τις τελευταίες δεκαετίες.

Έτσι, αντί η επόμενη ημέρα να ξεκινήσει με κινήσεις συσπείρωσης και αναζήτησης λύσεων, η ΑΕΛ βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ανοιχτό εσωτερικό πόλεμο ανάμεσα στη διοίκηση και την εξέδρα, σε μια περίοδο όπου το αγωνιστικό τραύμα του υποβιβασμού παραμένει ακόμη νωπό.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr