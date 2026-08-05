Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους 55+ – Καλύπτονται 127 θέσεις στους δήμους της Λάρισας, από σήμερα οι αιτήσεις

Ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου οι αιτήσεις των φορέων για τις 8.000 νέες θέσεις (οι 5.537 αφορούν τους δήμους της χώρας) που δημιουργούνται μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών.

Με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, οι δήμοι, οι Περιφέρειες και οι υπόλοιποι φορείς του Δημοσίου θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και στην συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας, θα επιλέξουν τους ανέργους που πληρούν τις προϋποθέσεις για να καλύψουν τις θέσεις.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 750 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τον φορέα απασχόλησης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα δυνητικά εξασφαλίζει δυνητικά διετείς συμβάσεις εργασίας (12 +12 μήνες) καθώς δίνει τη δυνατότητα επέκτασης μετά τη λήξη του πρώτου δωδεκαμήνου.

Στη Λάρισα αντιστοιχούν 127 θέσεις στους 7 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας.

Η κατανομή

Δήμος Λαρισαίων: 60 θέσεις

Δήμος Ελασσόνας: 14 θέσεις

Δήμος Τυρνάβου: 13 θέσεις

Δήμος Κιλελέρ: 12 θέσεις

Δήμος Φαρσάλων: 11 θέσεις

Δήμος Τεμπών: 9 θέσεις

Δήμος Αγιάς 8 θέσεις

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από aftodioikisi.gr)