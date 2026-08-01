Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους 55+ – Καλύπτονται 127 θέσεις στους δήμους της Λάρισας

Στην έγκριση της κατανομής των 5.537 θέσεων του νέου Προγράμματος Απασχόλησης Ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ανοίγοντας τον δρόμο για την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, ο οποίος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις σχετικές ανακοινώσεις της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, σύμφωνα με τις οποίες το πρόγραμμα θα διαθέσει συνολικά 5.537 θέσεις εργασίας στους Δήμους της χώρας.

Στη Λάρισα αντιστοιχούν 127 θέσεις στους 7 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας.

Η κατανομή

Δήμος Λαρισαίων: 60 θέσεις

Δήμος Ελασσόνας: 14 θέσεις

Δήμος Τυρνάβου: 13 θέσεις

Δήμος Κιλελέρ: 12 θέσεις

Δήμος Φαρσάλων: 11 θέσεις

Δήμος Τεμπών: 9 θέσεις

Δήμος Αγιάς 8 θέσεις

Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση τον πληθυσμό της απογραφής του 2021, την έκταση και τα χαρακτηριστικά ορεινότητας ή νησιωτικότητας κάθε δήμου.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr