Πρόεδρος Θεσσαλών κτηνοτρόφων: Αρνητικό ισοζύγιο στο αρνί για πρώτη φορά

Στις επιπτώσεις της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, στην επάρκεια αρνιών ενόψει Πάσχα, αλλά και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κλάδος αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Αφετηρία» των Παραπολιτικών 90,1 και στη δημοσιογράφο Έρη Πανάγου. Ζήτησε εντατικούς ελέγχους της αγοράς και αυστηροποίηση του πλαισίου.

“Το πρόβλημα της ευλογιάς συνεχίζεται”

Αρχικά, αναφερόμενος στην κατάσταση στην κτηνοτροφία και την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Μπαλούκας τόνισε ότι το πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τον κλάδο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε κοπάδια και παραγωγικές μονάδες. «Το πρόβλημα της ευλογιάς συνεχίζεται. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο πέρασε σαν λαίλαπα και έσβησε χιλιάδες αιγοπρόβατα. Εκατοντάδες μονάδες έχασαν ουσιαστικά ό,τι είχαν και δεν είχαν», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση αυτή επιδεινώνει ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον για την ελληνική κτηνοτροφία, η οποία εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Συμπλήρωσε: «Η κτηνοτροφία εδώ και πολλά χρόνια δεν προσελκύει νέους ανθρώπους. Οι νέοι που ασχολούνται με το επάγγελμα είναι λίγοι και κάθε χρόνο τα προβλήματα γίνονται μεγαλύτερα».

Αρνητικό ισοζύγιο στο αρνί για πρώτη φορά

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα εμφανίζει αρνητικό ισοζύγιο στο εγχώριο αρνί. «Στο κρέας του αρνιού όλα τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα ήταν μια χώρα που παρήγαγε περισσότερα απ’ όσα κατανάλωνε. Δυστυχώς, για πρώτη φορά έχουμε αρνητικό ισοζύγιο και στο αιγοπρόβειο κρέας», δήλωσε.

Η ανάγκη σαφούς σήμανσης για τον καταναλωτή

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό σημαίνει ότι και φέτος το Πάσχα θα χρειαστούν αυξημένες εισαγωγές αρνιών από το εξωτερικό για να καλυφθεί η ζήτηση της αγοράς. «Όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα έρθουν αρνιά από το εξωτερικό για να καλύψουν τη ζήτηση. Αυτό δεν είναι κάτι παράνομο, είναι κάτι που συμβαίνει όταν ένα προϊόν δεν επαρκεί», εξήγησε.



Ωστόσο, ο κ. Μπαλούκας τόνισε ότι το βασικό ζήτημα είναι να υπάρχει ξεκάθαρη ενημέρωση του καταναλωτή για την προέλευση του κρέατος. Όπως είπε: «Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει αν αγοράζει ελληνικό ή εισαγόμενο αρνί και να μπορεί να επιλέξει». Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων και αυστηροποίησης των ποινών για φαινόμενα παραπλάνησης στην αγορά.

«Έχουμε ζητήσει αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων, ώστε να σταματήσουν τα λεγόμενα “βαφτίσια”. Να μην πηγαίνει ο καταναλωτής να αγοράσει αρνί και να του το πουλάνε ως ελληνικό, ενώ στην πραγματικότητα είναι εισαγόμενο, για παράδειγμα από μεγάλες μονάδες της Ρουμανίας», είπε.

Το πρόβλημα των αποζημιώσεων και της ανασύστασης των κοπαδιών

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των αποζημιώσεων για τις μονάδες που επλήγησαν από την ευλογιά. Όπως είπε, οι αποζημιώσεις δίνονται όταν ολοκληρώνεται η γραφειοκρατική διαδικασία, όμως αυτό δεν αρκεί για να λυθεί το πρόβλημα. «Η αποζημίωση από μόνη της δεν είναι λύση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν επιδόματα. Θέλουν να ξαναβάλουν ζώα στα μαντριά τους και να ξαναδουλέψουν», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κρίσιμο ζήτημα είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών. Όπως εξήγησε: «Έχουμε ακούσει για χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, αλλά δεν έχουμε ακούσει το πότε θα ξεκινήσουν. Αν ένας κτηνοτρόφος μείνει δύο ή δυόμισι χρόνια χωρίς ζώα σε ένα χωριό, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει».

Κίνδυνος ερήμωσης της υπαίθρου

Ο κ. Μπαλούκας προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν γρήγορα αποφάσεις, ο κίνδυνος για την ελληνική ύπαιθρο είναι μεγάλος. «Στα χωριά, αν δεν έχεις τα ζώα σου, θα αναγκαστείς να φύγεις. Θα μεταναστεύσεις σε μια πόλη. Και πιστέψτε με, όταν φύγει κάποιος, δεν επιστρέφει πίσω. Τα χωριά θα ερημώσουν», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με εκτίμησή του, η ανασύσταση των κοπαδιών είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. «Ακόμη κι αν ξεκινήσει η ανασύσταση, χρειάζεται χρόνος μέχρι να φτάσει ένα κοπάδι σε σημείο που να μπορεί να παράγει και να διαθέτει ζώα στην αγορά», σημείωσε.



“Ο καταναλωτής θα πρέπει να ψάξει για να βρει ελληνικό αρνί”

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας επισήμανε ότι φέτος οι εισαγωγές θα είναι αυξημένες και ότι ο καταναλωτής θα χρειαστεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. «Για πρώτη φορά θα χρειαστούν πολύ μεγάλες εισαγωγές. Ο Έλληνας καταναλωτής θα πρέπει να κάνει καλή έρευνα αγοράς για να βρει ελληνικό αρνί», είπε.

