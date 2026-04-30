Πρόσληψη 12 συμβασιούχων από τη Δημοτική Επιχείρηση Αγιάς – Μέχρι τις 9 Μαΐου οι αιτήσεις

Η Δημοτική Επιχείρηση «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Α.Ε.» ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει τις εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες της.

Διαθέσιμες Ειδικότητες

Οι θέσεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

Υπάλληλος υποδοχής (Reception) ΠΕ/ΤΕ

Υπάλληλος υποδοχής (Reception) ΔΕ

Εργάτες καθαριότητας ΥΕ

Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ

Φύλακας εγκαταστάσεων (νυχτερινή απασχόληση) ΥΕ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 30 Απριλίου 2026 μέχρι τις 9 Μαΐου 2026.