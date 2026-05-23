Πρόστιμο σε περιοχή του Δήμου Τεμπών για υπολείμματα καμμένων καλλιεργειών

Πρόστιμο άνω των 1.000 ευρώ επιβλήθηκε σε περιοχή του Δήμου Τεμπών για παράνομη καύση αγροτικών υπολειμμάτων, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας επέβαλαν στις 22 Μαΐου 2026 διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος προχώρησε σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η υπόθεση έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονούν οι ανεξέλεγκτες υπαίθριες καύσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όταν ακόμη και μια μικρή εστία φωτιάς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει πως οι καύσεις υπολειμμάτων χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων απαγορεύονται και επισύρουν αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες πυροπροστασίας.

Ανάλογες παραβάσεις καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Κέρκυρα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ για καύση υπολειμμάτων σε υπαίθριο χώρο, ενώ στο Κιλκίς βεβαιώθηκε πρόστιμο 1.250 ευρώ για αντίστοιχη παράβαση.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr