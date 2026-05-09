Πρότυπα σχολεία: 400 αιτήσεις για 100 θέσεις στη Λάρισα – Στις 15 Μαϊου αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Αντίστροφα μετρούν πλέον χιλιάδες μαθητές και γονείς για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, ανάμεσά τους και για τα Πρότυπα Σχολεία της Λάρισας, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και της διαδικασίας βαθμολόγησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Παιδείας που επικαλούνται εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με πιθανότερη ημερομηνία την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Όπως αναφέρεται, η διαδικασία κινείται εντός του προγραμματισμού του υπουργείου, χωρίς να έχουν προκύψει καθυστερήσεις ή προβλήματα στη βαθμολόγηση των γραπτών. Οι τελικές λίστες επιτυχόντων και επιλαχόντων θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), με τη χρήση του εξαψήφιου κωδικού κάθε υποψηφίου.

Παράλληλα, οι γονείς θα ενημερωθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη βαθμολογία, τη σειρά κατάταξης και το σχολείο επιτυχίας ή τη θέση στους πίνακες επιλαχόντων.

Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν και φέτος το ενδιαφέρον για τα Πρότυπα Σχολεία της Λάρισας. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά τις εξετάσεις, για τις 100 διαθέσιμες θέσεις στην Α’ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου και του Πρότυπου Λυκείου Λάρισας είχαν κατατεθεί περισσότερες από 400 αιτήσεις, γεγονός που αποτυπώνει τον έντονο ανταγωνισμό για μία θέση στα συγκεκριμένα σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο συστεγάζεται με το 2ο Γυμνάσιο Λάρισας. Διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας για τα τμήματά του, γραφείο Διευθύντριας και Γραφείο Καθηγητών/ Πολλαπλών χρήσεων. Χρησιμοποιεί από κοινού με το 2ο Γυμνάσιο το εργαστήριο Πληροφορικής, τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει πως δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης ή επανεξέτασης των γραπτών, ενώ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα δοθεί η δυνατότητα επίδειξης των απαντητικών φύλλων στους γονείς που θα το ζητήσουν μέσω ειδικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Απριλίου και περιλάμβαναν δοκιμασίες στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά για τους μαθητές που διεκδικούν μία θέση στην Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr