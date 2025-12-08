Πρώτος ενιαίος προϋπολογισμός για τον ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας

Την ίδια τιμολογιακή πολιτική που ίσχυε για το 2025 και το 2024, για τους Δήμους ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας, που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, στην ίδια συνεδρίαση, εγκρίθηκαν ο πρώτος ενιαίος προϋπολογισμός του φορέα και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2026.

Τα τρία προαναφερόμενα θέματα, άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους, τα εισηγήθηκε σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net ο κ. Χρήστος Μπραζιτίκος τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σφιχτό προϋπολογισμό, από τον οποίο δεν πρέπει να ξεφύγουμε, με πολύ μικρές αποκλίσεις(της τάξεως μερικών δεκάδων ευρώ ετησίως, όπως διευκρίνισε ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσιάκος αργότερα) στο τι θα πληρώσει ο κάθε Δήμος. Μάλιστα τόνισε ότι μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα κοινοποιηθεί σε κάθε Δήμο το ποσό που του αντιστοιχεί για να το συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό.

Τόσο αυτός όσο και ο Προεδρεύων της Συνέλευσης δήμαρχος Λαρισαίων κ. Μαμάκος, αναφέρθηκαν στα ολιστικά προγράμματα με τα απαραίτητα έργα, τονίζοντας αφενός ότι θα παρουσιαστούν σε όλους στις αρχές του 2026 και αφετέρου ότι πρέπει να γίνει αγώνας δρόμου για να είναι έτοιμες οι μελέτες, για να κατατεθούν προτάσεις μόλις δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση, κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα.

Παίρνοντας τον λόγο ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Νάνος και αφού ενημέρωσε ότι εκφράζει τις θέσεις και του δημάρχου Αργιθέας κ. Στεργίου, τόνισε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε αύξηση, με δεδομένο το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος που φέρνει τους μικρούς Δήμους σε όρια επιβίωσης.

Με την σειρά του ο δήμαρχος Καρδίτσας Β. Τσιάκος ανέφερε ότι, παρότι οι περισσότεροι ήταν αντίθετοι σε ένα φορέα, πλέον ο στόχος είναι να λειτουργήσει και να πετύχει. Πρέπει, τόνισε, να υπάρχουν οικονομικά στοιχεία που θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητά του και ταυτόχρονα επισήμανε την σημασία των ολιστικών σχεδίων που πρέπει να τρέξουν για να μειωθεί το κόστος.

Κλείνοντας την συζήτηση ο δήμαρχος Λαρισαίων υποσχέθηκε πλήρη ενημέρωση όλων των μελών σαν απαραίτητη προϋπόθεση να πετύχει το εγχείρημα, σε συνδυασμό με ενότητα και συγκροτημένο τρόπο διαχείρισης των καταστάσεων.

Πέραν των προαναφερόμενων συμμετείχαν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης οι δήμαρχοι Σοφάδων και Παλαμά κ.κ. Κατσής και Δασκαλόπουλος, τον Δήμο Μετεώρων εκπροσώπησε ο κ. Αβραμόπουλος, τον Δήμο Ελασσόνας ο κ. Γάτσας, τον Δήμο Τεμπών ο κ. Μανώλης, τον Δήμο Βόλου η κ. Γακιοπούλου, τον Δήμο Φαρσάλων ο κ. Εσκίογλου, τον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου ο κ. Καραγεωργίου, τον Δήμο Αλοννήσου ο κ. Αναγνώστου ενώ παρέστη και εκπρόσωπος του Δήμου Κιλελέρ.

Π.Κ., karditsalive.net