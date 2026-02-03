Πυκνώνει το δίκτυο ποδηλάτων δημόσιας χρήσης – Στη διάθεση του κοινού στα δημοτικά πάρκινγκ

Σαρανταδύο νέα ποδήλατα, συμβατικά και ηλεκτρικά, θέτει στη διάθεση του κοινού ο Δήμος Λαρισαίων, με την πρώτη παρτίδα των ηλεκτρικών δικύκλων να εγκαθίσταται στο δημοτικό πάρκινγκ, πίσω από τις εγκαταστάσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας.

«Δίνουμε ακόμη ένα κίνητρο και μέσο, στους συμπολίτες μας ώστε να αφήνουν τα οχήματά τους και να κινούνται στο κέντρο της πόλης με ένα πιο φιλικό, στο περιβάλλον και την κοινωνία, τρόπο», σημείωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, ο οποίος μαζί με τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο και στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου βρέθηκαν στο δημοτικό πάρκινγκ.

«Στόχος είναι οι πολίτες να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και να αξιοποιούν για τις μετακινήσεις τους στο κέντρο της Λάρισας τα ποδήλατα», τόνισε ο κ. Αργυρόπουλος.

Συνολικά, θα παραδοθούν 28 συμβατικά και 14 ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ η νέα δράση είναι ενταγμένη στο Open Mall (Α΄φάση) και το πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα”, με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Η εγκατάσταση θα γίνει σταδιακά μέσα στις επόμενες ημέρες, και στα δημοτικά πάρκινγκ στην οδό Τ.Τσιόγκα, στο πρώην Κτηνιατρείο, στο Τελωνείο και στο Πάρκο Αλκαζάρ.

Η χρήση τους είναι εξαιρετικά απλή, καθώς το μόνο που έχουν να κάνουν οι χρήστες είναι να κατεβάσουν τις σχετικές εφαρμογές -Larisa Bikes για τα συμβατικά ποδήλατα και Larissa eBikes για τα ηλεκτρικά- να κάνουν τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα νέα ποδήλατα.

Κανονισμός χρήσης και τελών

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως τα συγκεκριμένα ποδήλατα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον από ενήλικες, η διάρκεια χρήσης είναι για 4 ώρες, ενώ θα υπάρχει δέσμευση ποσού των 15 ευρώ, το οποίο αποδεσμεύεται μόλις ο χρήστης επιστρέψει το ποδήλατο στη θέση του.

Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί χωρίς σταθερές βάσεις στάθμευσης και θα επιτρέπει στους χρήστες να παραλαμβάνουν και να αφήνουν τα ποδήλατα σε οποιοδήποτε σημείο εντός της διαγραμμισμένης Ζώνης Στάθμευσης, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για τον εντοπισμό και το ξεκλείδωμα του ποδηλάτου (μέθοδος “free float”). Η επιστροφή του ποδηλάτου θα γίνεται υποχρεωτικά στην Ζώνη Στάθμευσης -ειδικός χώρος στα δημοτικά πάρκινγκ- από την οποία παραλήφθηκε.