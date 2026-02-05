Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λάρισα – απομακρύνθηκαν σώοι οι ένοικοι

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 6ου ορόφου από το οποίο έβγαιναν πυκνοί καπνοί, ξέσπασε μετά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης στη Λάρισα. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής αλλά και της Τροχαίας ήταν μεγάλη ενώ, ευτυχώς, δεν κινδύνεψαν οι ένοικοι που εγκατέλειψαν έγκαιρα το διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σεφέρη και Υψηλάντου.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στα απέναντι πεζοδρόμια και παρατηρούσε με αγωνία τους καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα και τους πυροσβέστες με σκάλα από γερανοφόρο να επιχειρούν να το προσεγγίσουν για την κατάσβεση.

kosmoslarissa.gr

foto thessaliatv.gr