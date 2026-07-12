Πυρκαγιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι: Σταδιακή αποκλιμάκωση των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων

Σταδιακή αποκλιμάκωση παρατηρείται ήδη της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων (PM10, PM4, PM2.5 και PM1), που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία η οποία καταγράφεται ήδη, παρά τη μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις κατά τις τελευταίες ώρες. Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιποι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρύποι δεν παρουσιάζουν καμία αξιοσημείωτη μεταβολή.

Ειδικότερα, οι συγκεντρώσεις των οξειδίων του αζώτου (NO, NO₂ και NOx), του διοξειδίου του θείου (SO₂) καθώς και του όζοντος (O₃) παραμένουν εντός των συνήθων επιπέδων, χωρίς να καταγράφονται υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων ή στιγμιαία επεισόδια αυξημένων συγκεντρώσεων.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ατμοσφαιρική επιβάρυνση περιορίζεται αποκλειστικά στα αιωρούμενα σωματίδια και μάλιστα με ήπια ένταση και σαφή τάση βελτίωσης, ενώ δεν παρατηρείται ταυτόχρονη αύξηση των αέριων ρύπων που θα υποδήλωνε γενικευμένο επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει την 24ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα μέσω του επιχειρησιακού της δικτύου και θα ενημερώνει άμεσα τους πολίτες σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των συνθηκών.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα έως αυτή τη στιγμή, δεν προκύπτει επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης που να απαιτεί την έκδοση συστάσεων προς τον γενικό πληθυσμό. Στις περιοχές όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες κανονικά.

Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο σημείο της πυρκαγιάς ή σε σημεία όπου γίνεται αισθητή η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής, συνιστώνται τα ακόλουθα:

• Να διατηρούνται προσωρινά κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων, εφόσον γίνεται αισθητός καπνός ή έντονη οσμή.

• Να αποφεύγεται η έντονη σωματική δραστηριότητα και η άθληση σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια παρουσίας καπνού.

• Κατά τη μετακίνηση με όχημα μέσα από περιοχή όπου υπάρχει καπνός, να διατηρούνται κλειστά τα παράθυρα και να ενεργοποιείται η λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα.

• Τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά, έγκυες γυναίκες και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, να αποφεύγουν την άσκοπη παραμονή σε περιοχές όπου υπάρχει αισθητός καπνός ή έντονη οσμή.

• Εφόσον είναι απολύτως αναγκαία η παρουσία σε περιοχή με πυκνό καπνό η έντονη οσμή, συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου FFP2 ή FFP3.

• Σε περίπτωση εμφάνισης δύσπνοιας, επίμονου βήχα, ζάλης, πόνου στο στήθος ή έντονου ερεθισμού των ματιών και του αναπνευστικού, οι πολίτες πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή και να επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους ή με τις αρμόδιες υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

Επισημαίνεται ότι η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής μπορεί να διαφοροποιείται τοπικά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες που βρίσκονται κοντά στο σημείο του συμβάντος καλούνται να εφαρμόζουν τις παραπάνω προληπτικές οδηγίες όταν οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των μετρήσεων ή των επικρατουσών συνθηκών, θα υπάρξει άμεσα νεότερη επίσημη ενημέρωση. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που ενδέχεται να προκαλέσουν αδικαιολόγητη ανησυχία.

Η εξέλιξη της ποιότητας του αέρα και οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων μπορούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Θεσσαλίας: http://airthess.thessaly.gov.gr/