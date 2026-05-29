Πυρκαγιά σε μεγάλη έκταση κοντά στους Γόννους – Στο σημείο επιχειρούν 11 οχήματα με 38 πυροσβέστες

Κινητοποίηση το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή των Γόννων του Δήμου Τεμπών, προκαλώντας μεγάλη έξοδο δυνάμεων πυρόσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 υδροφόρα οχήματα, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που καίνε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και χορτολιβαδική βλάστηση. Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς στόχος είναι να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο η πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα τον οικισμό των Γόννων, γεγονός που επιτρέπει στις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ανάσχεση του μετώπου και στην προστασία των αγροτικών εκτάσεων της περιοχής.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση, καθώς οι καιρικές συνθήκες και η ξηρή βλάστηση αυξάνουν τον βαθμό επικινδυνότητας για την εξάπλωση της φωτιάς.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

