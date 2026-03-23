Πυρ ομαδόν για τις συνθήκες της δικαστικής αίθουσας – Aντιδράσεις για τη χωρητικότητά της

Πυρ ομαδόν από τους δικηγόρους για τις συνθήκες της δικαστικής αίθουσας που τις χαρακτήρισαν ντροπιαστικές καθώς δεν πληρούν ούτε τις ελάχιστα αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της ιστορικής δίκης της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Το μεγάλο αγκάθι που δεν είναι άλλο από τις συνθήκες της αίθουσας φάνηκε από νωρίς το πρωί πριν καν ανέβει η έδρα και πριν καν η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας Γεωργία Στεφανίδου κηρύξει την έναρξη της δίκης.

Η εικόνα με όρθιους δικηγόρους και των δύο πλευρών,με δικηγόρους να κάθονται στα κενά εδώλια των κατηγορουμένων και με τους συγγενείς των θυμάτων να μην χωρούν για να μπουν στο ακροατήριο έδειξε ότι οι συνθήκες δεν ήταν αναμενόμενες .

Ντροπή, φώναζαν απο το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων έκαναν λόγο για τσουβάλιασμα των παραγόντων και έθεσαν ευθέως ζήτημα παραβίασης της αρχής της δίκαιης δίκης με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης. Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να αποφασίσει πως θα διαχειριστεί το κρίσιμο αυτό ζήτημα που προέκυψε από τα πρώτα κιόλας λεπτά της έναρξης της δίκης.

