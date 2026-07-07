Πωλείται το ιστορικό ζαχαροπλαστείο «SPECIAL» – Μαζί και η “μυστική” συνταγή του θρυλικού εκμέκ

Τίτλους τέλους σε μια πορεία 45 ετών ετοιμάζεται να βάλει ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά ζαχαροπλαστεία της Λάρισας. Το ζαχαροπλαστείο «SPECIAL», που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου, διατίθεται προς πώληση μέσω του ιστότοπου αγγελιών KW One.

Πρόκειται για μια επιχείρηση που έχει ταυτιστεί με την ιστορία της λαρισαϊκής ζαχαροπλαστικής, διαθέτοντας ισχυρή αναγνωρισιμότητα, σταθερό και πολυάριθμο πελατολόγιο.

Το «SPECIAL» αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του γλυκού, ενώ ξεχωριστή θέση στην ιστορία του κατέχει το περίφημο εκμέκ του, το οποίο εδώ και δεκαετίες θεωρείται σήμα κατατεθέν της επιχείρησης και συγκαταλέγεται στα πιο γνωστά γλυκά της πόλης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μεταβίβαση δεν αφορά μόνο τον πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο και την εμπορική δραστηριότητα, αλλά περιλαμβάνει και τις αυθεντικές συνταγές που καθιέρωσαν το «SPECIAL» στην κορυφή της τοπικής ζαχαροπλαστικής. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η συνταγή του εκμέκ.

Γ. Δ. kosmoslarissa.gr