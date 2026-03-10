Πως η εγκληματική οργάνωση της πόλης εξαπάτησε ζεύγος Λαρισαίων αποσπώντας τους μεγάλα ποσά

Ιστορίες απάτης και οικογενειακά δράματα έρχονται διαρκώς στο φως της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη των τεσσάρων μελών της γνωστής εγκληματικής οργάνωσης στη Λάρισα.

Οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν στο φως και άλλες υποθέσεις καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

Λαρισαία επιχειρηματίας που υπήρξε και υποψήφια βουλευτής, είχε μιλήσει πριν μερικούς μήνες στην εκπομπή “Αλήθειες με την Ζήνα” (Star) για τα όσα υπέστη από την σπείρα: «Δέχτηκα κάποια στιγμή ένα τηλεφώνημα από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και μου λέει η δική μου οικογένεια όπως ξέρεις είναι πάρα πολύ πλούσια, και εμείς δεν αγοράζουμε ακίνητα, δεν βάζουμε τα χρήματά μας στην τράπεζα, αγοράζουμε χρυσό. Και εγώ επειδή αυτή τη στιγμή έχω ξεμείνει από μετρητά σκοπεύω να πουλήσω κάποια κομμάτια από το χρυσό μου. Αυτός πίεζε για κάποιο συγκεκριμένο ποσό, μου λέει δεν θέλω να ασχοληθώ με μικροποσά, 200.000. Του λέω δεν έχουμε τόσα χρήματα, είχαμε πει για 50.000 στην αρχή. Και μετά με πίεση είπαμε άντε μήπως εξαντλήσουμε τα περιθώρια και το κάνουμε 100.000. Είχαμε τρεις συναλλαγές.

Ο πρώην σύζυγός μου έρχεται στο σπίτι και μού λέει είναι απατεώνες, θέλουν να μου υπογράψουν ένα χαρτί ότι μας χρωστάνε αυτά τα χρήματα, σε καθιστώ υπεύθυνη, εσύ τους ήξερες, εσύ φταις εσύ θα πάρεις τα λεφτά πίσω. Εγώ τον πήρα, να τον πιέζω, να τον βρίζω και τέτοια, και μου λέει ελάτε στο σπίτι να βρούμε μία λύση. Πάμε στο σπίτι του και έχει πάνω στο τραπέζι πλάκες χρυσού. Μου λέει αυτά είναι αξίας 135.000 ευρώ, θα μου δώσετε άλλα 35 και θα τις πάρετε. Ο πρώην σύζυγος μου του λέει δεν θέλω καμία άλλη συναλλαγή μαζί σου, θέλω να υπογράψεις ένα έγγραφο ότι μας οφείλεις. Υπογράψαμε το χαρτί την επόμενη μέρα το πρωί και πήγα τέλος Αυγούστου του 2021 στο σπίτι του μόνη μου. Παρέλαβα ένα σακουλάκι με 20λεπτα τυλιγμένα με μονωτική ταινία και μας είπαν ότι μέσα είναι χρυσός. Μου είπαν φύγε γρήγορα, μας παρακολουθούν, οπότε δεν άνοιξα το σακουλάκι εκεί, αλλά στον δρόμο. Έπαθα σοκ με ότι είδα και γύρισα αμέσως πίσω. Βγαίνει έξω και μου λέει φύγε σε παρακαλώ γιατί κινδυνεύεις. Έκανα πάρα πολλά τηλέφωνα, επικοινώνησα με την αστυνομία, έβαλα τον δικηγόρο μου και μίλησε με τον δικηγόρο του. Γνωρίζω από πληροφορίες ότι υπάρχει ένας μεγαλογιατρός που μπορεί να είναι και το ποσό 500.000 ευρώ που έχασε καθώς και πολλοί άλλοι που φοβούνται να καταθέσουν και κάνουν πίσω».

Επίσης, ένα ακόμη θύμα της οικογένειας, επιχειρηματίας από τη Μύκονο περιγράφει ότι έχασε 175.000 ευρώ, ενώ ποτέ δεν πήρε στα χέρια του τις χρυσές λίρες: «Θα κάνεις καλή επένδυση μου είπαν, θα πάρεις λίρες. Με έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο. Μόλις κλείσαμε τη δουλειά, 140.000 ευρώ εμφανίζονται εκεί που ήμουν με έβαλαν μέσα στο αμάξι. Μου άρπαξαν το πακέτο με τα χρήματα και με έβγαλαν έξω από το αμάξι και μου είπαν φύγε θα σου πούμε. Έμεινα κόκκαλο. Με παίρνουν τηλέφωνο μετά από πέντε λεπτά και μου είπαν πρέπει να φέρεις άλλα 35 χιλιάρικα, δεν φτάνουν τα λεφτά. Πήγα στην τράπεζα έβγαλα τα χρήματα, τα έδωσα και μετά έγιναν καπνός, ούτε λίρες πήρα ούτε λεφτά. Μετά μου είπαν μην τυχόν πας στην αστυνομία, με έβριζαν και με απειλούσαν. Μου έλεγαν θα βρεθούμε, θα στα δώσω, αλλά με κορόιδευαν. Μετά μου επέστρεψαν 24.000 μόνο και με το που έγινε αγωγή με πήραν τηλέφωνο και απείλησαν».

kosmoslarissa.gr