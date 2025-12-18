Πως η Ελευθερία έχασε τα γραφεία της – Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης

Με οδυνηρό τρόπο άλλαξαν χέρια τα ιστορικά γραφεία της εφημερίδας Ελευθερία στη Λάρισα. Η διαδικασία του πλειστηριασμού στον οποίο υποβλήθηκε την Τετάρτη το ακίνητο όπου στεγάζεται η εφημερίδα, αναδεικνύει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η άλλοτε “ναυαρχίδα” του σπουδαίου εκδότη Τάκη Δημητρακόπουλου.

Ενδιαφέρον ωστόσο έχει σε ποιόν πήγε το κτίριο της οδού Παπασταύρου, το οποίο έβγαλε στο σφυρί ο επιχειρηματίας Στέργιος Τσαγγούλης για ιδιωτικό δάνειο 320.000 ευρώ.

Οι πληροφορίες του kosmoslarissa.gr λένε ότι στον πλειστηριασμό υπήρξε μια μόνο προσφορά από μια κυρία από την Αθήνα η οποία ονομάζεται Πολυτίμη Δαλαμάγκα.

Με μια σύντομη έρευνα εντοπίζει κανείς την συγκεκριμένη σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών του Δημήτρη Μάρη (ιδιοκτήτη στοιχηματικών εταιρειών, και της 24 Media), ενός από τους μιντιάρχες που έβαλαν πλάτη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι δυο τους ίδρυσαν το 2021 το ινστιτούτο «Έτερον», μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία έχει ως σκοπό τις κοινωνικές, πολιτικές και άλλους είδους έρευνες. Σε ότι αφορά την μετοχική σύνθεση του ινστιτούτου, μετά από απανωτές αυξήσεις κεφαλαίου τις οποίες κάλυψε όλες ο Μάρης με συνολικό ποσό 4.054.000 ευρώ (!), η Δαλαμάγκα παραμένει σήμερα εταίρος με μετοχές συνολικής αξίας μόλις 1.000 ευρώ.

Ο πλειστηριασμός ωστόσο έχει ένα παράδοξο. Τους μήνες κατά τους οποίους παρέμενε αναρτημένος, ως εμπορική αξία του ακινήτου αναγραφόταν η εκτίμηση του μηχανικού, ήτοι 790.000 ευρώ. Το κτίριο όμως τις τελευταίες ημέρες απέκτησε ξαφνικά … μεγαλύτερη αξία και η τιμή της πρώτης προσφοράς ορίστηκε, με αίτημα του ιδιοκτήτη, στο 1.102.000 ευρώ. Η κυρία Πολυτίμη Δαλαμάγκα εμφανίστηκε ως η μοναδική ενδιαφερόμενη και το απέκτησε δίνοντας 1 ευρώ παραπάνω. Η εφημερίδα για να μπορεί πλέον να παραμείνει στην ιστορική της έδρα, θα πρέπει να καταβάλει ενοίκιο στη νέα ιδιοκτήτρια.

Εντούτοις η πλευρά του κληρονόμου της εφημερίδας Γιώργου Δημητρακόπουλου, αμφισβητεί τη διαδικασία του πλειστηριασμού και καθιστά σαφές ότι θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη ασκώντας όλα τα νόμιμα μέσα προς κάθε κατεύθυνση.

Πηγές από το περιβάλλον του πρώην ευρωβουλευτή θέτουν μάλιστα το ερώτημα σε ποιόν θα καταλήξουν τα επιπλέον χρήματα του πλειστηριασμού που – μετά την εξόφληση του κ. Τσαγγούλη-, ανέρχονται σε 750.000 ευρώ περίπου.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr