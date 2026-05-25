Πως ξεκίνησε το σοβαρό επεισόδιο Μαρινάκη – Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ

«Οι κάμερες του Σταδίου έχουν καταγράψει όλο το βίαιο περιστατικό. Η συμπλοκή των δύο ανδρών άρχισε διαφορετικά».

Με αυτά τα λόγια θεατές, που έτυχε να βρεθούν ακριβώς δίπλα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν αρχίσουν όλα όσα σημάδεψαν το τελικό του Final Four στο ΟΑΚΑ περιγράφουν τα γεγονότα.

«Ο Γρηγόρης Δημητριάδης στεκόταν στην θέση του και κατέγραφε πλάνα από τις κερκίδες τον αγώνα με το κινητό του όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλησιάζοντας έκανε νόημα στον ανιψιό του πρωθυπουργού πως θέλει να του πει κάτι. Ο Δημητριάδης δεν φάνηκε να προβληματίζεται ούτε και έδειχνε πώς ήταν προετοιμασμένος για κάποιον καβγά. Αντιθέτως ήταν ήρεμος» εξηγούν οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν από πολύ κοντά την σκηνή.

«Ο εφοπλιστής πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη και έσκυψε να του πει κάτι στο αυτί. Αμέσως μετά του έριξε ένα χαστούκι». Με αυτές τις λέξεις οι αυτόπτες μάρτυρες και ωτακουστές περιγράφουν την αρχή της συμπλοκής οι οποίοι συνεχίζουν την αφήγηση τους ως εξής : «Αμέσως μετά ο Δημητριάδης τράβηξε τον Μαρινάκη από την μπλούζα και του έχωσε μία γροθιά».

Στη φωτογραφία φαίνεται καθαρά (σε κύκλο) το σημάδι στο δεξί μάγουλο του Βαγγέλη Μαρινάκη από τη γροθιά που δέχτηκε από τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Όμως ο ίδιος ο Δημητριάδης απευθυνόμενους στους θεατές που βρίσκονταν δίπλα του τους εξομολογήθηκε το τι του ψιθύρισε στο αυτί ο εφοπλιστής».

« Έσκυψε στο αυτί μου και έβρισε την μητέρα μου . Σου γ@μ@ την @@ν@ σου, μου είπε. Ξέρω και κάτι λίγα από Μποξ, τον τράβηξα από τα ρούχα του και του έριξα μία γροθιά» .

Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι εκ των οποίων ο ένας κοντοστάθηκε και μίλησε με τον Δημητριάδη.

Όσον αφορά τώρα την κατηγορία – καταγγελία του εφοπλιστή – εκδότη Βαγγέλη Μαρινάκη την οποία διατύπωσε απευθυνόμενος στην «Ζούγκλα» πώς «Αντί ο Δημητριάδης να βρίσκεται στην Φυλακή για τις υποκλοπές συνοδεύεται από 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ», το περιβάλλον του ανιψιού του πρωθυπουργού επιμένει πως ο πρώην εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη συνοδευόταν μόνον από δύο αστυνομικούς οι οποίοι ήταν και διαπιστευμένοι. Αντιθέτως, «ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνοδεύεται από ολόκληρη ομάδα ιδιωτικών σωματοφυλάκων οι οποίοι εισήλθαν στο ΟΑΚΑ χωρίς διαπίστευση», επισημαίνουν οι παραπάνω πηγές.

«Έβλεπαν» 120 κάμερες

Εντός του γηπέδου και σε ειδικό «μπουθ» βρίσκονταν οι παράγοντες και εκπρόσωποι των αθλητικών ομάδων και των θεσμών ενώ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και με ισραηλινό λογισμικό από 120 κάμερες η Αστυνομία παρακολουθούσε τα πάντα.

Πώς είναι δυνατόν να συγκρούονται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά με τον ανιψιό και πρώην άμεσο συνεργάτη του πρωθυπουργού και να ανταλλάσσουν μπουνιές και μέχρι αυτήν ώρα να μην έχει παρέμβει ο Εισαγγελέας και οι υπόλοιπες αρμόδιες αρχές και να μην έχουν επιβληθεί τα όσα προβλέπει ο αυστηρότατος νέος αθλητικός νόμος;

Προφανώς, Μητσοτάκης και Χρυσοχοίδης έκλεισαν τα μάτια μαζί με τις κάμερες. Αυτό είναι ότι το χειρότερο για την μάχη που δίνεται κατά της βίας στα γήπεδα και για τον παραδειγματισμό των οπαδών.

Έτσι λοιπόν άρχισε η συμπλοκή στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, η οποία ως φαίνεται δεν άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα μόνο στο Final Four του 2026 αλλά επηρεάζει και τα πολιτικά πράγματα. Δεν είναι και φυσιολογικό σε ένα τέτοιο διεθνές γεγονός με τόση λάμψη ένας από τους ισχυρότερους οικονομικούς και εκδοτικούς αλλά και αθλητικούς παράγοντες της χώρας να διαπληκτίζεται μέσω ξυλοδαρμών στις εξέδρες του σταδίου μπροστά στις κάμερες και τους θεατές με το πρώην απόλυτο αφεντικό του Μαξίμου, τον άλλοτε εξ απορρήτων και ανιψιό του πρωθυπουργού. Και όλα αυτά με φόντο το σκάνδαλο των υποκλοπών που έχει ταράξει για τα καλά το πολιτικό σκηνικό ενώ έχει ήδη εισέλθει η χώρα σε προεκλογική περίοδο.

Το μόνο σίγουρο είναι πώς η συμπλοκή στο ΟΑΚΑ θα έχει και συνέχεια αλλά και σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις.

Το χρονικό της σύγκρουσης στις εξέδρες του T-Center

Εξαιρετικά γλαφυρή είναι η περιγραφή των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ μεταξύ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του ανιψιού του πρωθυπουργού, πασίγνωστου δικηγόρου και πρώην εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη.

Σε συνομιλία που είχε με τη «Ζούγκλα», ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης είπε: «Ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 ΕΚΑΜίτες».

Ο ίδιος περιγράφει το περιστατικό ως εξής:

«Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα, δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει. Δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά. Τότε με έφτυσε ο Δημητριάδης. Του έδωσα ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκισε το πουκάμισο».

Δείτε το βίντεο με τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη που βρίσκεται στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με σκισμένο το πουκάμισο.Απίστευτες σκηνές αποτύπωσε ο δημοσιογραφικός φακός στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με τον εφοπλιστή, εκδότη και πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, να διαπληκτίζεται δημόσια με τον πρώην ισχυρό άνδρα του Μαξίμου, ανιψιό του πρωθυπουργού και απόλυτο αφεντικό στους διαδρόμους της εξουσίας, Γρηγόρη Δημητριάδη.

H νέα κλιμάκωση στην ήδη υπάρχουσα βαθιά κρίση στις σχέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον πρώην εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, βρίσκεται σε εξέλιξη, εδώ και μερικές ώρες. Ήδη από το περιβάλλον του Γρηγόρη Δημητριάδη έχει γίνει γνωστό ότι θα υπάρξει δικαστική εξέλιξη αφού, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο ανιψιός του πρωθυπουργού είχε την πρόθεση να μηνύσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη και το περιβάλλον του που ήταν παρόντες στο ΟΑΚΑ για ό,τι συνέβη.

Η εξέλιξη των γεγονότων στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με πρωταγωνιστή τον άμεσο συνεργάτη του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον κύριο Καραπαπά, έχει καταγραφεί ως εξής:

Στα επίσημα του ΟΑΚΑ (Telekom Center), λίγο πριν από την έναρξη του τελικού του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώθηκε ένα σοβαρό, «θερμό» επεισόδιο με έντονη λεκτική και σωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Η αφορμή

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, κατευθύνθηκε προς το VIP section και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες σε πολύ υψηλούς τόνους.

Η κλιμάκωση

Στην αντιπαράθεση ενεπλάκη άμεσα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από το λεκτικό επίπεδο, με τις δύο πλευρές να έρχονται στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια του καυγά εκτοξεύτηκαν αντικείμενα (όπως κασκόλ και μπουκάλια), ενώ υπήρξαν αναφορές για χειροδικία και σκισμένα ρούχα.

Σε μία άγρια κόντρα μεταξύ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του ανιψιού του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος είναι και βασικός πρωταγωνιστής στο σκάνδαλο των υποκλοπών, εξελίσσεται η σοβούσα κρίση στις σχέσεις του επιχειρηματία με το άμεσο περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως πληροφορούμαστε, αναμένεται εμπλοκή του εισαγγελέα στην υπόθεση και μάλιστα με τη διάσταση του αυτοφώρου, αφού όπως δείχνουν τα πράγματα η εμπλεκόμενη πλευρά του θύματος φέρεται να προσανατολίζεται στην κατάθεση μήνυσης για βιαιοπραγία και όλα τα όλα τα συναφή.

Το συμβάν είναι εξαιρετικά σοβαρό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό οπαδικό επεισόδιο. Αποτελεί μάλιστα ντροπή για αγώνα ευρωπαϊκού κυπέλλου.

Μιλάμε για θεσμικά πρόσωπα, τα οποία διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική, δημοσιογραφική και οικονομική καθημερινότητα της χώρας.

Πρέπει να κληθεί η αστυνομία και να προσαχθούν άπαντες οι εμπλεκόμενοι, αλλιώς είναι φανερό ότι η εικόνα που δείχνει η Ελλάδα σε έναν τελικό Final Four την εκθέτει ανεπανόρθωτα.

Είναι πάνω απ’ όλα ζήτημα τιμής για τη χώρα.

Η κόντρα Δημητριάδη – Μαρινάκη καλά κρατεί, από την περίοδο που ο «Τσάρος του Μαξίμου» και ανιψιός του πρωθυπουργού διαχειριζόταν όλες τις απόρρητες υποθέσεις του κράτους ως «δεξί χέρι» του θείου του.

Το θέμα των υποκλοπών ως γνωστόν το έφερε στην επιφάνεια το δημοσιογραφικό consortium του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή το Alter Ego.

Έσκισαν την μπλούζα του Μαρινάκη

Ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, με σκισμένη μπλούζα.

Η κόντρα συνεχίστηκε και αργότερα, αφού ο εφοπλιστής πρόλαβε να αλλάξει μπλούζα…

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Πολύβιου Κανέ στο zougla.gr)